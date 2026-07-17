L’arte di progettare emozioni: nasce l'Experience Space firmato GG Wedding & Event Planner

"Un matrimonio ben progettato non si vede, si vive." È partendo da questa filosofia che lo staff di GG Wedding & Event Planner ha ideato qualcosa di completamente nuovo per la prossima edizione di Sposi In. Non un semplice stand espositivo, ma un vero e proprio Experience Space: un luogo dinamico, accogliente e sensoriale concepito per far battere il cuore ai futuri sposi ben prima del loro grande giorno.

Wedding Experience: dove le idee diventano progetti

Il matrimonio perfetto non nasce la mattina delle nozze. Nasce molto prima, dall'emozione di immaginarlo, disegnarlo e costruirlo insieme, passo dopo passo.

L’Experience Space di GG Wedding è stato immaginato come un ambiente intimo e d'ispirazione, dove ogni singolo dettaglio racconta una storia e dove la pianificazione si trasforma in un’esperienza da vivere, assaporare e ricordare. Sarà un viaggio attraverso i sensi, pensato per mostrare come la cura dei particolari possa trasformare un giorno speciale in un evento indimenticabile e assolutamente autentico.

Cosa vi aspetta all'interno dell'Experience Space?

Durante i giorni di fiera, varcando la soglia di questo spazio esclusivo, potrete immergervi in un percorso interattivo unico nel suo genere:

- Ispirazioni e allestimenti floreali: Toccate con mano la bellezza. Potrete scoprire scenografie floreali d’avanguardia, palette di tendenza e combinazioni di stili per iniziare a dare una forma concreta alla vostra atmosfera ideale.

- Degustazioni e proposte catering: Deliziate il palato con una selezione esclusiva di finger food e proposte gourmet firmate dai migliori partner di catering, perché anche il gusto vuole la sua parte di magia.

- Omaggi esclusivi: GG Wedding ha pensato a piccoli, raffinati omaggi dedicati a tutte le coppie che visiteranno lo spazio, un dolce ricordo per iniziare questo viaggio insieme.

- Consulenza su misura: Avrete l'opportunità di conoscere da vicino il metodo di lavoro di GG Wedding & Event Planner, scoprendo come nasce un matrimonio su misura, cucito addosso alla personalità e ai desideri di ogni coppia.

Non solo visitatori, ma protagonisti

Non verrete semplicemente a guardare. Verrete a vivere un'esperienza. Lo staff di GG Wedding vi aspetta nell'Experience Space per iniziare a immaginare, progettare e dare vita, insieme, al vostro giorno più bello.

[CLICCA QUI PER ISCRIVERTI ALLA FIERA E ACCEDERE ALL'EXPERIENCE SPACE].