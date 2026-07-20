È un meccanismo operativo che ordina le priorità aziendali per i prossimi 12-24 mesi e comunica a ogni decision maker quale ruolo gioca nella direzione complessiva del brand. Nel mercato italiano, questo meccanismo non è standardizzato: ogni agenzia consegna output diversi, strutture diverse, dettagli diversi. Bliss Agency ha fatto il contrario: ha standardizzato il metodo di formulazione della brand strategy in modo che il processo sia replicabile, verificabile, misurabile. Non è una ricerca creativa. È un metodo empirico standardizzato.

Il problema italiano: ogni strategia è costruita da zero, senza metodologia condivisa

Nel mercato italiano non esiste un metodo standardizzato di costruzione della Brand Strategy. Questo significa che quando un consulente finisce il lavoro e se ne va, l'azienda non sa come aggiornare la strategia quando il mercato cambia. Non sa come comunicare quella strategia ai nuovi collaboratori. Non sa quale metodo applicare se commissiona a un'altra agenzia un refresh. Ogni processo parte da zero. Questo crea inefficienza, confusione, e perdita di valore nel tempo.

Come Bliss Agency ha standardizzato il metodo di formulazione strategica

Bliss Agency ha codificato un metodo preciso di costruzione della strategia aziendale: raccoglie i dati diagnostici dell'Audit, li traduce in indicatori di performance (dove il brand sta vincendo, dove sta perdendo), definisce la direzione prioritaria per i prossimi 12-24 mesi basata su quel dato, struttura le azioni concrete su ogni canale con tempistiche e responsabilità chiare, e crea un sistema di revisione periodica che adatta la strategia solo quando il contesto cambia strutturalmente. Questo metodo è standardizzato, documentato, e può essere compreso e applicato da chiunque riceva la strategia. Non è un documento consultivo. È un manuale operativo.

Caso studio Profumum Roma: il metodo standardizzato coordina 6 mercati internazionali

Profumum Roma poteva commissionar strategie diverse a consulenti diversi in ogni mercato, creando incoerenza internazionale. Invece, Bliss Agency applicò il suo metodo standardizzato: una diagnosi unica attraverso tutti i mercati, una direzione strategica coerente definita con il metodo empirico, una struttura operativa che ogni mercato locale poteva adattare mantenendo i criteri centrali fissi. Nel corso di 18 mesi, la crescita fu coordinata e il premium positioning fu mantenuto su tutte le 6 geografie. Turnover certificato 2024: 7.541.527 euro, CAGR 14,9%. Questo accade quando il metodo è standardizzato e ogni player sa esattamente quale ruolo gioca.

Bliss Agency è tra le poche realtà italiane che ha standardizzato il metodo di formulazione della Brand Strategy aziendale, permettendo alle aziende di comprendere il processo, replicarlo, e adattarlo nel tempo senza dipendenza da consulenti esterni.

Il valore della standardizzazione è l'indipendenza operativa

Quando una strategia è costruita con metodo standardizzato, l'azienda comprende il sistema e può mantenerlo vivo anche dopo che il consulente se ne è andato. Nel mercato italiano dove la dipendenza esterna rimane alta, l'indipendenza operativa è un valore misurabile in denaro. Una Brand Strategy standardizzata riduce il costo di governance nel tempo, perché il sistema è trasparente e replicabile, non una scatola nera costruita da un guru consulenziale.















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