Quando l’intelligenza artificiale sceglie le aziende da consigliare

Oggi questa abitudine sta gradualmente cambiando. Sempre più persone formulano domande complete a strumenti come ChatGPT, Gemini o Perplexity, aspettandosi non una lunga lista di link, ma una risposta già organizzata, con spiegazioni, confronti e, in alcuni casi, nomi di aziende consigliate.

Domande come “Qual è il miglior commercialista per una piccola impresa?”, “Dove acquistare un determinato prodotto?” oppure “Quali aziende offrono questo servizio?” possono ricevere una risposta diretta, senza che l’utente debba visitare decine di siti.

Per imprese, consulenti e professionisti SEO, questo cambiamento apre una nuova fase della visibilità online. Non conta più soltanto comparire tra i primi risultati di Google, ma anche essere riconosciuti come una fonte affidabile e pertinente dai sistemi di intelligenza artificiale.

Ma come decide l’intelligenza artificiale quali attività nominare?

Dalla lista di risultati alla risposta pronta

Il cambiamento principale riguarda il modo in cui le informazioni vengono presentate.

Nel motore di ricerca tradizionale, l’utente riceve una pagina di risultati e sceglie quali siti aprire. Nelle risposte generate dall’intelligenza artificiale, invece, il sistema raccoglie e rielabora informazioni provenienti da fonti diverse, cercando di offrire una sintesi immediata.

Questo significa che un’azienda può essere citata, confrontata con altre oppure proposta come possibile soluzione. Al contrario, può anche non comparire affatto, persino quando possiede un buon sito e una presenza consolidata online.

Non esiste un unico fattore che determini queste scelte. I sistemi di intelligenza artificiale possono prendere in considerazione la chiarezza delle informazioni disponibili, l’autorevolezza delle fonti, la coerenza con cui un marchio viene descritto online e la corrispondenza tra la richiesta dell’utente e i contenuti pubblicati dall’azienda.

In altre parole, per essere consigliati non basta dichiarare di offrire un servizio. Occorre rendere comprensibile che cosa si fa, per chi lo si fa e per quale motivo una persona dovrebbe scegliere proprio quella soluzione.

La SEO continua a essere fondamentale

La diffusione dell’intelligenza artificiale non rende improvvisamente inutile il lavoro svolto sui motori di ricerca. Al contrario, una buona base SEO continua a essere essenziale.

Un sito tecnicamente solido, ben strutturato e ricco di contenuti utili è più facile da analizzare sia per Google sia per i sistemi che elaborano risposte automatiche. Il posizionamento SEO resta quindi un obiettivo importante, perché permette alle pagine di essere trovate, interpretate e riconosciute come pertinenti rispetto a determinate ricerche.

A cambiare è soprattutto il contesto.

In passato, l’obiettivo era spesso concentrato quasi esclusivamente sul raggiungimento delle prime posizioni per alcune parole chiave. Oggi bisogna considerare anche la capacità del sito e del marchio di essere riconosciuti come una fonte affidabile all’interno di un argomento.

Non conta soltanto dove compare una pagina, ma anche che cosa viene compreso dell’azienda.

Perché alcune attività vengono nominate e altre no

Immaginiamo due imprese che offrono servizi molto simili.

La prima possiede un sito composto da poche pagine generiche, con frasi come “qualità”, “professionalità” e “soluzioni su misura”, ma senza spiegazioni approfondite. La seconda descrive con chiarezza i propri servizi, risponde alle domande più comuni dei clienti, pubblica approfondimenti e viene citata anche su portali esterni.

Per una persona le differenze possono risultare evidenti. Anche per un sistema automatico, tuttavia, la seconda impresa offre molti più elementi utili per comprendere il suo ruolo, le sue competenze e il settore in cui opera.

Le citazioni su siti autorevoli, gli articoli firmati, le interviste, le recensioni e la presenza coerente su più canali contribuiscono a costruire un’identità digitale più definita.

Questo non significa che basti apparire molte volte online. Le informazioni devono essere coerenti e attendibili. Un’azienda descritta in maniera confusa o contraddittoria rischia di essere interpretata con maggiore difficoltà.

Il ruolo dei contenuti

I contenuti assumono quindi una funzione ancora più importante.

Un articolo utile non serve soltanto a intercettare una parola chiave. Può aiutare a dimostrare che un’azienda conosce davvero un argomento, comprende i problemi dei clienti ed è in grado di proporre risposte concrete.

Le pagine più efficaci sono spesso quelle che affrontano domande reali: quanto costa un servizio, quali alternative esistono, quali errori evitare, quali caratteristiche valutare e in quali casi una soluzione è più adatta di un’altra.

Secondo Eleonora Boretti, consulente SEO che si occupa anche di visibilità nelle ricerche generate dall’intelligenza artificiale, non si tratta di abbandonare le attività tradizionali, ma di ampliarne la prospettiva.

Il sito deve continuare a essere ottimizzato per i motori di ricerca, ma deve anche comunicare in modo chiaro l’identità dell’impresa, le sue competenze e il valore che può offrire.

In questo scenario, il lavoro SEO diventa meno meccanico e sempre più strategico. Non consiste soltanto nell’inserire parole chiave o correggere aspetti tecnici, ma nel coordinare contenuti, autorevolezza, struttura del sito e presenza del marchio online.

Essere visibili non significa essere automaticamente consigliati

È importante distinguere tra essere presenti online ed essere percepiti come una risposta valida.

Un’azienda può avere numerosi profili social, molte pagine indicizzate e persino buoni risultati su Google, senza essere necessariamente nominata nelle risposte dell’intelligenza artificiale. Allo stesso modo, una realtà molto specializzata può comparire in relazione a domande precise, pur non essendo particolarmente conosciuta dal grande pubblico.

La visibilità sta quindi diventando più legata al contesto.

L’obiettivo non è essere consigliati sempre, ma essere riconosciuti quando la richiesta dell’utente coincide davvero con ciò che l’azienda offre. Per ottenere questo risultato servono informazioni complete, contenuti credibili e una presenza digitale costruita nel tempo.

Una nuova fase della ricerca online

L’intelligenza artificiale non sceglie le aziende come farebbe una persona, affidandosi a simpatia o intuito. Elabora le informazioni disponibili e cerca di costruire la risposta che ritiene più pertinente.

Per le imprese, la conseguenza è chiara: bisogna lavorare affinché online esistano informazioni sufficienti, corrette e facilmente interpretabili.

Il futuro della visibilità digitale non sarà probabilmente composto soltanto da classifiche di risultati, ma da un insieme di motori di ricerca, assistenti virtuali e risposte generate automaticamente.

Essere presenti in questo nuovo spazio richiederà attenzione alla SEO, alla reputazione e alla qualità della comunicazione. Perché, prima che un’intelligenza artificiale possa consigliare un’azienda, deve essere in grado di capire con precisione chi è, che cosa fa e perché potrebbe rappresentare una buona risposta.













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