Roberto Busso nominato Amministratore di Adventure S.p.A.

Adventure S.p.A., PMI innovativa fiscalmente ammissibile, società digital, proprietaria del portale ameconviene.it e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, finance quotata su Euronext Growth Milan (“Adventure”, la “Società”), con riferimento all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 20 luglio 2026, comunica che la maggioranza ha approvato positivamente tutti i punti all’Ordine del Giorno, e cioè: 1) Integrazione del Collegio Sindacale con conferma del sindaco supplente nella carica di sindaco effettivo ovvero elezione di un diverso sindaco effettivo e, in ogni caso, elezione di uno o, alternativamente, di due sindaci supplenti;

2) Proposta di ampliamento allargamento della composizione del Consiglio di Amministrazione a quattro membri;

3) Elezione di un amministratore e determinazione del compenso spettante. Per quanto riguarda il Collegio Sindacale, oltre ai Sindaci già nominati, vengono eletti Maria Grazia di Stefano come Sindaco Effettivo e Maurizio Bianchi ed Emanuele Oppes quali Sindaci Supplenti. Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, lo stesso viene allargato a 4 membri e viene nominato Roberto Busso quale Ammnistratore.



Chi è Roberto Busso:

Roberto Busso, classe 1965, laureato in Architettura al Politecnico di Torino e Master Europeo in Real Estate Market & Town Planning, è Amministratore Delegato di EstiaRE. Vanta un percorso professionale trentennale nel settore immobiliare e nella governance societaria, sviluppato per oltre un decennio all'interno del Gruppo Gabetti, dove ha ricoperto le cariche di Amministratore Delegato di Gabetti Property Solutions S.p.A. e Patrigest S.p.A., e la presidenza di Wikicasa, Tree Real Estate e ABACO Engineering. Precedentemente ha guidato come General Manager il Gruppo REAG (oggi Kroll), leader internazionale nella consulenza e valutazione immobiliare. Docente in master di Real Estate presso SDA Bocconi, LUISS Business School e Politecnico di Milano, è autore di diverse pubblicazioni in materia di due diligence immobiliare. È inoltre Presidente dell'Unione Sportiva Salernitana 1919 e membro del Consiglio di amministrazione della società editrice di Espansione e Banche&Finanza.

Silvana Cozza, Ceo Adventure Spa: “Siamo lieti di accogliere Roberto Busso nella nostra squadra. Abbiamo individuato e scelto lui, un manager apprezzato del settore immobiliare e della mediazione creditizia per potenziare il nostro sistema di business. Siamo sicuri possa essere la persona giusta per noi e per la nostra azienda in modo tale da contribuire a sviluppare il nostro piano industriale e centrare tutti gli obiettivi ambiziosi annunciati il giorno della quotazione a Piazza Affari”.

Roberto Busso, da oggi nominato Amministratore di Adventure Spa: “Sono onorato e felice di entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione di Adventure S.p.A. La Società ha dimostrato una forte capacità di crescita, innovazione e sviluppo di nuovi modelli di business. Metterò a disposizione la mia esperienza per contribuire al consolidamento del percorso intrapreso e supportare il management nelle prossime fasi di evoluzione strategica”. Si rende noto che il verbale assembleare sarà messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente presso la sede legale e sul sito www.adventurespa.it (sezione “Investor Relations” – Assemblee azionisti).

PROFILO DI ADVENTURE S.P.A. Adventure S.p.A. è una PMI innovativa fiscalmente ammissibile, digital company, leader nel settore delle tecnologie e delle soluzioni digitali. Nata a Torino nel 2017 dall’esperienza di professionisti del marketing digitale, è proprietaria di ameconviene.it, comparatore di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, finance. Adventure S.p.A. si posiziona come un punto di riferimento innovativo nel panorama dei comparatori online e si distingue pe un approccio unico nella raccolta di contatti qualificati e nell'analisi approfondita dei bisogni dei consumatori italiani. Avvalendosi di un team di esperti nel campo del marketing digitale, offre una piattaforma user-friendly che consente di confrontare facilmente le migliori offerte disponibili sul mercato garantendo trasparenza, imparzialità e rispetto per la sicurezza dei dati personali. L'azienda adotta nei propri sistemi avanzate soluzioni di intelligenza artificiale che arricchiscono e perfezionano ulteriormente l'esperienza dell'utente. Con un approccio orientato all'innovazione e alla soddisfazione del cliente, Adventure S.p.A., con il suo portale di comparazione ameconviene.it, si impegna a trasformare il modo in cui i consumatori gestiscono i propri servizi essenziali, offrendo trasparenza e convenienza in un mercato in continua evoluzione.

Adventure S.p.A. è una PMI innovativa fiscalmente ammissibile, digital company, leader nel settore delle tecnologie e delle soluzioni digitali. Nata a Torino nel 2017 dall’esperienza di professionisti del marketing digitale, è proprietaria di ameconviene.it, comparatore di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, Finance. Adventure S.p.A. si posiziona come un punto di riferimento innovativo nel panorama dei comparatori online e si distingue per un approccio unico nella raccolta di contatti qualificati e nell'analisi approfondita dei bisogni dei consumatori italiani. Avvalendosi di un team di esperti nel campo del marketing digitale, offre una piattaforma user-friendly che consente di confrontare facilmente le migliori offerte disponibili sul mercato garantendo trasparenza, imparzialità e rispetto per la sicurezza dei dati personali. L'azienda adotta nei propri sistemi avanzate soluzioni di intelligenza artificiale che arricchiscono e perfezionano ulteriormente l'esperienza dell'utente. Con un approccio orientato all'innovazione e alla soddisfazione del cliente, Adventure S.p.A., con il suo portale di comparazione ameconviene.it, si impegna a trasformare il modo in cui i consumatori gestiscono i propri servizi essenziali, offrendo trasparenza e convenienza in un mercato in continua evoluzione.