Tav, ad Avigliana incontro pubblico per illustrare gli esiti dei sopralluoghi nei cantieri

Fare il punto sullo stato dei lavori della Torino-Lione attraverso quanto rilevato direttamente durante i sopralluoghi istituzionali effettuati nei cantieri italiani e francesi. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico organizzato dal Movimento 5 Stelle, in programma giovedì 23 luglio, alle ore 21, presso l’Auditorium Bertotto di Avigliana.

Nel corso della serata saranno illustrati gli esiti delle visite svolte nei cantieri, con particolare attenzione allo stato di avanzamento dell’opera, alle criticità riscontrate, alle attività di monitoraggio svolte e alle iniziative parlamentari intraprese.

Interverranno la deputata Chiara Appendino, il deputato Antonino Iaria e la senatrice Elisa Pirro. I saluti istituzionali saranno affidati ad Andrea Archina, vicepresidente dell’Unione Montana Valle di Susa e sindaco di Avigliana. Modera Tatjana Callegari, già consigliera comunale del Movimento 5 Stelle di Avigliana.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e intende offrire un momento di informazione e confronto pubblico su un’infrastruttura che continua ad avere un forte impatto sul territorio e a essere oggetto di dibattito istituzionale e politico.