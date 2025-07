Lavori teleriscaldamento in corso Sebastopoli: da domani cambia la viabilità, bus deviati

Prosegue l'estate dei cantieri nella zona di Torino sud. A partire da domani, martedì 22 luglio, sarà la volta di corso Sebastopoli, dove una carreggiata sarà chiusa sino a fine agosto nel tratto da corso Siracusa a via Lima. La motivazione? Verranno effettuati dai lavori da parte di Iren per il rinnovo della rete del teleriscaldamento.

Divieto di sosta

Su entrambi i lati di corso Sebastopoli sarà in vigore il divieto di sosta, con rimozione dei veicoli. Da via Lima al civico 253 di corso Sebastopoli sarà istituito un doppio senso alternato per residenti.

Cosa cambia

I veicoli provenienti dal centro di Torino non potranno svoltare a sinistra dalla carreggiata ovest di corso Siracusa verso corso Sebastopoli, così come non sarà possibile la svolta a destra in corso Sebastopoli dalla carreggiata Est e dal controviale Est di corso Siracusa. Chi percorrerà corso Sebastopoli in direzione Est dovrà obbligatoriamente svoltare a destra o a sinistra prima del tratto interessato dai lavori.

Bus deviati e variazioni di percorso

Durante l’esecuzione dei lavori le linee bus 17 - 55 - 62 - 1442 – 1085 verranno deviate. Per le variazioni di percorso è possibile consultare il sito di GTT all’indirizzo https://www.gtt.to.it/cms/percorari/urbano.