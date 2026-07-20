Derivati, il Comune di Torino trova l'intesa con JP Morgan: "Messi in sicurezza i bilanci futuri"

Dopo una serrata trattativa il Comune di Torino trova l'intesa con JP Morgan sui derivati. La delibera - approvata oggi dalla Sala Rossa dopo una discussione a porte chiuse, durata diverse ore e caratterizzata anche da toni accesi - porta la firma dell'assessore al Bilancio Gabriella Nardelli. Un documento con carattere di urgenza: dopo il via libera venerdì in Giunta straordinaria all'accordo transattivo, l'amministrazione ha voluto già portarlo questo pomeriggio in Consiglio Comunale per chiudere l'operazione entro fine mese.

I derivati

L'obiettivo è evitare i rischi di turbolenza sui mercati, dovute sia ai conflitti che alle relative conseguenze sulle politiche monetarie e sulle pratiche commerciali. La questione inizia ad ottobre 2024, quando Palazzo Civico ha intentato causa a tre diversi istituti bancari per interrompere un salasso da quasi 200 milioni. La Città, stretta da anni nella morsa di diversi contratti derivati, ha deciso di fare ricorso alle banche con cui sono stati sottoscritti tra il 2006 e il 2007: Jp Morgan, Dexia Crediop ed con Intesa Sanpaolo.

Il commento

Oggi la Città scrive la parola fine alla querelle con la multinazionale statunitense, con cui ne erano stati sottoscritti due. I contorni economici dell'operazione sono però top secret, come testimonia anche la decisione di discutere la vicenda a porte chiuse. “Con il conforto degli uffici - spiega Nardelli - abbiamo studiato, valutato, estinto i derivati che avevano una componente speculativa e promosso cause giudiziarie per i rimanenti, dopo aver vagliato attentamente l’orientamento giurisprudenziale. Infine, abbiamo condotto trattative dopo aver verificato l’effettiva volontà della controparte e la concreta possibilità di individuare soluzioni equilibrate ed adeguate alla soddisfazione dell’interesse pubblico".

"Lasciatemelo dire con un certo orgoglio, questa Amministrazione sta risolvendo in maniera definitiva il problema derivati eliminandolo dal tavolo della polemica politica e mettendo in sicurezza i bilanci futuri” conclude.