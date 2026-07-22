Nato, Natalizia (Sapienza): "Italia protagonista nel nuovo equilibrio dell'Alleanza"

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(Adnkronos) - "Il Summit di Ankara è stato quasi una svolta. Le tensioni degli ultimi mesi, dalle accuse di Trump agli alleati alle discussioni sul burden shifting e sul rischio di un disimpegno americano, facevano pensare a uno scenario molto più difficile. Ora fondamentale che l'Italia non venga esclusa dal nuovo ecosistema industriale e strategico che si sta costruendo all'interno della Nato". Lo ha detto Gabriele Natalizia, professore di Sicurezza e Politica internazionale della Sapienza università di Roma e direttore di Geopolitica.info, in occasione dell'incontro "Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara" presso il Centro Studi Americani a Roma.