Corso Cosenza si rifà il look: nuova segnaletica per ciclabile e attraversamenti

Intervento questa mattina in corso Cosenza, tra piazza Pitagora e via Gorizia, per un'operazione di rinnovo della segnaletica orizzontale.

Gli operai al lavoro dalle prime ore del giorno hanno ridipinto le strisce degli attraversamenti pedonali (di recente ne è stato realizzato uno nuovo all'altezza di via Don Grioli) e reso più visibile la pista ciclabile che costeggia il viale.

L’intervento rientra in un più ampio piano di manutenzione della segnaletica stradale, volto a migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti in alcune zone a forte transito. In particolare, sul tratto interessato di corso Cosenza sono stati tracciati nuovi simboli a terra per indicare il percorso ciclabile e ridipinte le strisce agli incroci principali.

Sempre in questi giorni sono in corso i lavori di messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale davanti al parco Rignon.