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Cronaca | 23 luglio 2026, 17:27

Donna trovata morta in un appartamento di Barriera: c'è un indagato

L'uomo è stato interrogato a lungo dagli investigatori della Squadra Mobile. Intanto è stata eseguita l'autopsia sul cadavere

L'uomo è stato interrogato a lungo dagli investigatori della Squadra Mobile

L'uomo è stato interrogato a lungo dagli investigatori della Squadra Mobile

C’è un indagato per la morte della giovane donna trovata senza vita la sera di lunedì scorso in un appartamento di Barriera di Milano, avvolta in un telo e nascosta nel cassettone del letto. 

Lungo interrogatorio

A dare l’allarme era stato un amico preoccupato per non avere avuto piu’ notizie della donna. A quando si apprende, l’indagato sarebbe stato ascoltato a lungo dagli investigatori della Squadra Mobile di Torino che dal momento del ritrovamento del cadavere, in avanzato stato di decomposizione, sono al lavoro per ricostruire vita privata e lavorativa della vittima. 

Eseguita l'autopsia

Oggi, intanto, è stata eseguita l’autopsia per accertare le cause della morte e stabilire con maggiore certezza quando la donna ha perso la vita: ancora presto, fanno sapere gli investigatori, per conoscere gli esiti delle analisi.

redazione

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