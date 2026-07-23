Fiamme in una fabbrica di smaltimento rifiuti, paura per il fumo: scattano i controlli di Arpa

Ancora un incendio in una fabbrica. Momenti di apprensione questa mattina nell’area industriale di Orbassano, al confine con Beinasco, dove - secondo le prime indiscrezioni - si sarebbe sviluppato un rogo alla Globo Service System che si occupa dello smaltimento dei rifiuti.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, insieme agli agenti della Polizia Locale di Orbassano e Beinasco, che stanno gestendo la viabilità e le procedure necessarie per consentire le operazioni di soccorso.

Monitoraggio ambientale in corso

A seguito dell’incendio è stato attivato anche il monitoraggio da parte di Arpa Piemonte, che sta effettuando controlli sulla qualità dell’aria nelle zone circostanti per verificare eventuali ricadute legate ai fumi prodotti dalla combustione.

Al momento le autorità stanno seguendo l’evoluzione della situazione e non sono stati comunicati ulteriori dettagli sull’origine del rogo né sulla tipologia dei materiali coinvolti.



