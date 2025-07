Paura al mercato di Santa Rita, ambulante accerchiata e importunata dal "branco"

Insicurezza e degrado al mercato di Santa Rita nelle prime ore del mattino. La denuncia arriva dal Presidente del GOIA Giancarlo Nardozzi, che racconta un episodio di cui è stata vittima una collega. Calci alle casse ed atteggiamenti ostili L'ambulante, arrivato come di consueto intorno alle 4 per iniziare le operazioni di montaggio del banco, è stata importunata e intimidita da un gruppo di circa quindici ragazzi e ragazze. Dai comportamenti provocatori, ai calci alle casse esposte e persone appoggiate in modo inopportuno al banco, fino ad atteggiamenti ostili. "No zona franca all'alba"

Il "branco" si è allontanato solo grazie all’arrivo di una pattuglia della Polizia, pare allertata da residenti affacciati ai balconi. "Non possiamo accettare - spiega Nardozzi - che chi lavora onestamente venga lasciato in balia di episodi del genere. Le prime ore del mattino, già critiche per chi monta i banchi in solitudine, non possono diventare una zona franca in cui piccoli gruppi indisturbati seminano disagio e paura". "Lavorare in sicurezza è un diritto fondamentale"