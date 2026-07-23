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Economia e lavoro | 23 luglio 2026, 15:45

Gabriele Carenini nuovo presidente del Caf Cia

Il numero uno regionale di Cia Agricoltori ala guida del Centro di assistenza fiscale della Confederazione

Gabriele Carenini

Gabriele Carenini

Gabriele Carenini, presidente regionale di Cia Agricoltori italiani di Piemonte e Valle d’Aosta, è il nuovo presidente del Caf Cia, il Centro di assistenza fiscale della Confederazione.

La nomina è stata deliberata oggi dal Consiglio direttivo nazionale di Cia-Agricoltori italiani, riunito a Roma, nell’ambito del rinnovo degli incarichi del sistema dei servizi alle imprese e alle persone.

Contestualmente, il Consiglio direttivo ha riconfermato Graziano Scardino, già presidente di Cia Sicilia, alla guida del Centro di Assistenza Agricola, mentre Nicola Sichetti, attuale presidente di Cia Abruzzo, è stato nominato presidente dell’Istituto nazionale assistenza cittadini.

«Ringrazio la Confederazione per la fiducia che mi è stata accordata – ha dichiarato Gabriele Carenini – Il Caf Cia rappresenta un punto di riferimento importante per tanti cittadini e famiglie e lavorerò per renderne l’attività sempre più efficace e qualificata».

Soddisfazione per le nuove nomine è stata espressa dal presidente nazionale di Cia Agricoltori italiani Cristiano Fini: «Con queste nomine rafforziamo un sistema di servizi che è parte integrante dell’identità di Cia – ha sottolineato Fini –. Rivolgo a tutti i migliori auguri di buon lavoro. Sono certo che, con competenza e spirito di squadra, continueranno a contribuire a rendere ancora più efficace l’azione della Confederazione, assicurando un supporto qualificato alle imprese agricole e ai cittadini e consolidando il legame con i territori, che resta uno dei punti di forza della nostra organizzazione».

Il Centro di assistenza fiscale di Cia Agricoltori italiani offre assistenza fiscale e tributaria a lavoratori dipendenti, pensionati e cittadini attraverso una rete capillare di sedi territoriali. Tra i principali servizi figurano la gestione delle dichiarazioni dei redditi, con Modello 730 e Modello redditi persone fisiche, il calcolo dell’Isee e la compilazione della Dsu, gli adempimenti relativi agli immobili, come il calcolo e la gestione dell’Imu e la registrazione dei contratti di locazione, oltre alle pratiche per colf e badanti, alle dichiarazioni di successione e ai modelli Red per i pensionati.

comunicato stampa

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