Gabriele Carenini nuovo presidente del Caf Cia

Gabriele Carenini, presidente regionale di Cia Agricoltori italiani di Piemonte e Valle d’Aosta, è il nuovo presidente del Caf Cia, il Centro di assistenza fiscale della Confederazione.

La nomina è stata deliberata oggi dal Consiglio direttivo nazionale di Cia-Agricoltori italiani, riunito a Roma, nell’ambito del rinnovo degli incarichi del sistema dei servizi alle imprese e alle persone.

Contestualmente, il Consiglio direttivo ha riconfermato Graziano Scardino, già presidente di Cia Sicilia, alla guida del Centro di Assistenza Agricola, mentre Nicola Sichetti, attuale presidente di Cia Abruzzo, è stato nominato presidente dell’Istituto nazionale assistenza cittadini.

«Ringrazio la Confederazione per la fiducia che mi è stata accordata – ha dichiarato Gabriele Carenini – Il Caf Cia rappresenta un punto di riferimento importante per tanti cittadini e famiglie e lavorerò per renderne l’attività sempre più efficace e qualificata».

Soddisfazione per le nuove nomine è stata espressa dal presidente nazionale di Cia Agricoltori italiani Cristiano Fini: «Con queste nomine rafforziamo un sistema di servizi che è parte integrante dell’identità di Cia – ha sottolineato Fini –. Rivolgo a tutti i migliori auguri di buon lavoro. Sono certo che, con competenza e spirito di squadra, continueranno a contribuire a rendere ancora più efficace l’azione della Confederazione, assicurando un supporto qualificato alle imprese agricole e ai cittadini e consolidando il legame con i territori, che resta uno dei punti di forza della nostra organizzazione».

Il Centro di assistenza fiscale di Cia Agricoltori italiani offre assistenza fiscale e tributaria a lavoratori dipendenti, pensionati e cittadini attraverso una rete capillare di sedi territoriali. Tra i principali servizi figurano la gestione delle dichiarazioni dei redditi, con Modello 730 e Modello redditi persone fisiche, il calcolo dell’Isee e la compilazione della Dsu, gli adempimenti relativi agli immobili, come il calcolo e la gestione dell’Imu e la registrazione dei contratti di locazione, oltre alle pratiche per colf e badanti, alle dichiarazioni di successione e ai modelli Red per i pensionati.