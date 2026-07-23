Gtt sbarca in Circoscrizione 8: apre lo sportello per abbonamenti, Bip e permessi Ztl

Avvicinare i servizi ai cittadini, evitando spostamenti inutili e alleggerendo le code agli sportelli centrali. È questo l'obiettivo del nuovo presidio Gtt attivato in Circoscrizione 8, dove i residenti potranno sbrigare gran parte delle pratiche legate al trasporto pubblico e alla sosta direttamente all'anagrafe di via Nizza 168, a pochi passi dalla fermata Spezia della metropolitana.

L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra Città di Torino, Gtt e Circoscrizione 8, punta a rendere più accessibili servizi utilizzati quotidianamente da migliaia di persone, dai pendolari agli studenti, passando per residenti e automobilisti.

Uno sportello decentrato per i servizi Gtt

I cittadini potranno richiedere o rinnovare la tessera Bip sottoscrivere e gestire gli abbonamenti ai mezzi pubblici, presentare domande per i permessi di sosta e per gli accessi alle Zone a Traffico Limitato (Ztl).

Lo sportello fornirà, inoltre, assistenza nell'utilizzo dei servizi digitali di Gtt e consentirà l'acquisto dei titoli di viaggio, con pagamenti esclusivamente elettronici tramite carte di credito, bancomat o Satispay.

Apertura ogni quindici giorni

Il servizio non sarà quotidiano, ma seguirà un calendario prestabilito. Lo sportello aprirà ogni quindici giorni, il giovedì, con orario continuato dalle 8.30 alle 15.30.

Le prossime aperture sono previste nelle seguenti date: 10 e 24 settembre, 8 e 22 ottobre, 5 e 19 novembre, 3, 17 e 31 dicembre.