Nel 2025 più controlli sui bus ai furbetti senza biglietto: la linea 2 quella con più "portoghesi". Gtt ora pensa alle bodycam

Linea dura di Gtt contro i portoghesi. Nei primi sei mesi del 2025 l'azienda ha controllato oltre un milione e 600mila passeggeri in viaggio sui mezzi pubblici di Torino e prima cintura, facendo quasi 119mila multe.

Crescono controlli e multe

Un dato in crescita rispetto allo stesso periodo del 2024, quando le persone a cui era stato chiesto il biglietto a bordo erano state poco più di un milione e mezzo, con oltre 105mila sanzioni erogate. Numeri forniti dall'azienda durante una Commissione dedicata.

I controllori

Attualmente in Gtt sono presenti 71 controllori interni e 48 esterni: questi ultimi operano nello specifico sui tram 4 e 10, oltre a fornire supporto agli altri colleghi per le linee 2, 3, 5, 9 11 13, 15, 16 e 18.

Da anni poi il Gruppo e Comune collaborano al progetto "Linea Sicura", che prevede sui mezzi pubblici dei servizi congiunti di personale Gtt e forze dell'ordine per contrastare non solo l'evasione, ma anche scippi, furti ed altri episodi di microcriminalità.

Tornando al discorso multe, il 38% (45.077) di quelle emesse nel primo semestre 2025 è stato pagato direttamente a bordo: un dato quest'ultimo in crescita rispetto agli anni passati. Oltre 73.700 si sono invece tramutati in verbali saldati in seconda battuta.

Più controlli e multe sul 4

La linea su cui sono stati effettuati più controlli è la 4, con 279.528 passeggeri a cui è stato chiesto il biglietto. Il tram che attraversa la città da Falchera a Mirafiori, nonostante la "cattiva" fama che spesso lo accompagna, è risultato solo il quarto per tasso di evasione, cioè la gente che non ha pagato il biglietto è pari al 7.26% del totale. Da gennaio a giugno 2025 qui sono state fatte quasi 20.300 multe.

Le linee con più "portoghesi"

A guidare la classifica dei "portoghesi" è un'altra linea lunga, cioè la 2 che mette in connessione via Ponchielli con via Corradino. Qua su 85.709 persone controllate, ne sono state trovate 7.164 senza ticket (8.36% di evasione). A seguire maglia nera nel primo semestre 2025 anche per la linea 18 da piazza Sofia a piazzale Caio Mario (7.84% di evasione) e la 9 da piazza Stampalia a corso Massimo D'Azeglio (7.27%).

Personale con bodycam

Purtroppo durante i controlli si possono generare situazioni di tensione. Per questo il personale Gtt fa corsi per la gestione del conflitto, autodifesa ed intermediazione culturale. L'azienda ha poi avviato l'iter giuridico e tecnico per verificare la possibilità di dotare il proprio personale di bodycam.

Una della azioni su cui sta lavorando Gtt per velocizzare gli accertamenti è dotare il personale di un unico macchinario (una sorta di smartphone un po' più grande) che sia in grado di controllare i biglietti, ma anche di fare le multe.