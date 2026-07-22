Maltempo nella notte, un grosso ramo crolla davanti alle Molinette

Il violento temporale che nella notte si è abbattuto sul capoluogo piemontese, accompagnato da pioggia intensa e forti raffiche di vento, ha provocato diversi disagi in città.

Tra gli episodi più significativi, il crollo di un grosso ramo davanti all'ospedale Molinette, in corso Bramante, dove il fusto è precipitato sopra alcune automobili regolarmente parcheggiate, causando danni ai veicoli.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e alla rimozione del tronco dalla carreggiata. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno svolto gli accertamenti necessari.

L'episodio è una delle conseguenze del forte maltempo che ha interessato Torino durante la notte. Fortunatamente, dalle prime informazioni disponibili, non si registrano persone ferite nell'incidente.