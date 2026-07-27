Viaggiare con gli animali domestici: le regole e gli accessori per il trasporto in sicurezza dei nostri amici a quattro zampe

Viaggiare insieme al proprio cane o al proprio gatto non è più un’eccezione, ma una scelta sempre più radicata nelle abitudini di chi considera gli animali domestici parte integrante della famiglia. Che si tratti di un fine settimana fuori porta o di una vacanza più lunga, cresce il desiderio di condividere ogni esperienza con i propri amici a quattro zampe, trasformando anche lo spostamento in un momento da vivere insieme.

A questo cambiamento culturale ha risposto, negli anni, anche il mondo dei trasporti: le compagnie aeree hanno progressivamente aperto alla presenza degli animali in cabina, mentre il trasporto ferroviario ha introdotto soluzioni sempre più chiare e accessibili per il loro viaggio, contribuendo a rendere gli spostamenti pet-friendly una possibilità concreta e sempre meno complessa da organizzare.

Eppure, accanto a una maggiore facilità negli spostamenti, resta imprescindibile l’attenzione alla sicurezza e al benessere degli animali, soprattutto quando si viaggia in auto. Perché il viaggio sia davvero un’esperienza positiva per tutti, è necessario rispettare alcune regole fondamentali e organizzarsi con cura: un animale lasciato libero nell’abitacolo, infatti, non solo può rappresentare un pericolo in caso di frenate improvvise, ma espone anche il conducente a sanzioni previste dal Codice della Strada.

Preparazione, consapevolezza e scelta degli accessori più adatti diventano quindi elementi chiave per affrontare ogni spostamento in modo sereno, tutelando il comfort dell’animale e la sicurezza di chi viaggia con lui.

Cosa dice il Codice della Strada

L’articolo 169 del Codice della Strada disciplina in modo preciso il trasporto degli animali sui veicoli, stabilendo che è consentito viaggiare con animali domestici purché questi non costituiscano mai un impedimento o un pericolo per la guida, limitando i movimenti del conducente, la sua visuale o l’accesso ai comandi. Proprio perché la distrazione o un movimento imprevisto dell'animale possono causare incidenti, avere una regolare assicurazione auto non basta: è fondamentale rispettare le norme per evitare contestazioni legali e viaggiare con la certezza di essere interamente tutelati dal punto di vista risarcitorio.

Nel caso in cui si trasporti un solo animale, la normativa ammette la possibilità di tenerlo all’interno dell’abitacolo, a condizione che venga adeguatamente controllato tramite trasportino o sistemi di ritenuta idonei, così da garantire che non possa interferire con la guida. Quando invece gli animali sono più di uno, oppure quando si tratta di animali di taglia grande, è obbligatorio adottare soluzioni di contenimento più strutturate, come il trasporto nel vano bagagli separato da una rete o da un divisorio rigido, oppure l’utilizzo di apposite gabbie o trasportini.

In ogni caso, al di là degli obblighi normativi, l’utilizzo di sistemi di sicurezza adeguati rappresenta sempre la scelta più prudente, poiché riduce il rischio di distrazioni improvvise e contribuisce a rendere il viaggio più sicuro sia per l’animale sia per chi si trova alla guida.

Gli accessori giusti per la sicurezza

A seconda della taglia dell'animale e dell'abitudine al viaggio, il mercato offre diverse soluzioni:

Il trasportino (o kennel). È la scelta ideale per i gatti e i cani di piccola taglia. Va posizionato preferibilmente sul fondo dell'auto, dietro i sedili anteriori, dove lo spazio è più stabile, oppure nel bagagliaio, assicurandosi di averlo bloccato adeguatamente per evitare scivolamenti.

È la scelta ideale per i gatti e i cani di piccola taglia. Va posizionato preferibilmente sul fondo dell'auto, dietro i sedili anteriori, dove lo spazio è più stabile, oppure nel bagagliaio, assicurandosi di averlo bloccato adeguatamente per evitare scivolamenti. Le cinture di sicurezza per cani. Si tratta di speciali imbracature che si agganciano direttamente ai connettori delle cinture di sicurezza dell'auto. Sono perfette per i cani di media e grande taglia che viaggiano sul sedile posteriore.

Si tratta di speciali imbracature che si agganciano direttamente ai connettori delle cinture di sicurezza dell'auto. Sono perfette per i cani di media e grande taglia che viaggiano sul sedile posteriore. La rete divisoria. Isola il bagagliaio dal resto dell'abitacolo, lasciando al cane un ampio spazio di movimento. Se installata in modo permanente, deve essere autorizzata dalla Motorizzazione, mentre le reti rimovibili sono ammesse per utilizzi temporanei.

Il benessere dell'animale durante il tragitto

I viaggi estivi possono essere spossanti per gli animali, che soffrono il caldo molto più di noi. È importante attivare l'aria condizionata senza esagerare con i flussi diretti e fare soste regolari (almeno ogni due ore) per far sgranchire le zampe e offrire acqua fresca. Attenzione ai colpi di calore: non lasciate mai l'animale chiuso in auto al sole, nemmeno per una sosta di pochi minuti.

Gli ultimi accorgimenti prima di chiudere lo sportello

Prima di mettere in moto e partire, ci sono alcuni piccoli accorgimenti che fanno la differenza per un viaggio sereno. È importante, come prima cosa, abituare l'animale all'abitacolo e al movimento della vettura già nelle settimane o nei giorni precedenti la partenza, effettuando brevi spostamenti graduali. Inoltre, per evitare il mal d'auto e gestire meglio le sue necessità fisiologiche durante il tragitto, è consigliabile non somministrargli cibo nelle ore immediatamente antecedenti il viaggio.

Accanto a queste attenzioni pratiche, la vera tranquillità passa anche dalla scelta delle giuste coperture: affidarsi a realtà come ConTe.it permette di affrontare la strada sapendo di poter contare, ad esempio, sull'assistenza stradale h24. In caso ci si ritrovi in panne sotto il sole, un intervento rapido fa tutta la differenza, consentendo di mettere subito in sicurezza la famiglia e i propri animali, riducendo lo stress e lasciando solo il piacere di viaggiare insieme.















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