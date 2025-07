Corso Lanza chiuso per lavori, stop al traffico fino all’8 agosto

Disagi in vista per residenti e automobilisti in zona collina. A partire da domani, lunedì 28 luglio, alle 10 e fino a venerdì 8 agosto, Ireti - la società che gestisce servizi energetici e idrici - sarà impegnata in un importante intervento infrastrutturale in corso Lanza, in Circoscrizione 8.

Il cantiere prevede la posa di nuovi cavi a bassa e media tensione, oltre alla fibra ottica, con l’obiettivo di potenziare la rete elettrica e migliorare la connettività digitale dell’area.

Per consentire i lavori in sicurezza, sarà chiuso al traffico il senso di marcia che da via Villa della Regina sale in direzione Monte dei Cappuccini. I residenti dovranno quindi percorsi alternativi per tutta la durata del cantiere.