Liquame fognario invade l'ex palestra Majorana: “Grave problema igienico sanitario”

Non c'è pace per l'ex sede dell’Istituto Majorana di corso Tazzoli 188, chiusa da almeno 13 anni. Oggi la palestra del quartiere Mirafiori Nord risulta inagibile e non utilizzabile, a causa di una grave situazione sanitaria dovuta a un reflusso fognario. A renderlo noto, in Consiglio, è stato il presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi, rispondendo a un’interpellanza con risposta immediata presentata dal consigliere Vincenzo Macrì (Fratelli d’Italia).

Le recriminazioni

Macrì ha richiamato l’attenzione sul fatto che la struttura, seppur da tempo completata, presenta gravi difformità, come l’inutilizzabilità della gradinata per il pubblico. "L’impianto sportivo è da tempo concluso, ma mai reso fruibile, nonostante le potenzialità per il quartiere e le numerose richieste da parte delle associazioni", ha spiegato il consigliere.

La fuoriuscita di liquami

A destare particolare preoccupazione è stato un episodio verificatosi tra il 25 e il 26 maggio, quando una copiosa fuoriuscita di liquami fognari da un wc ha invaso buona parte dei locali della palestra. Un evento che ha reso indispensabili interventi urgenti di indagine tecnica, pulizia e sanificazione.

Il presidente Rolandi ha chiarito che, a oggi, l’impianto non possiede i requisiti minimi di sicurezza e igiene per poter essere concesso o utilizzato, nonostante fosse stato valutato per una concessione annuale. Gli uffici tecnici comunali hanno avviato un’interlocuzione con i soggetti responsabili per accertare le cause del danno e valutare gli eventuali interventi da programmare.

Nel frattempo, resta fermo lo stop a qualsiasi utilizzo della struttura, suscitando frustrazione in numerose realtà sportive del territorio che da anni attendono un impianto disponibile per le loro attività. E, come se questo non bastasse, continua la maledizione del povero Majorana che sembra destinato a non riaprire mai più.