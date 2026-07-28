Ivrea e l’Anfiteatro Morenico mettono al centro lo sport: i grandi eventi dell’autunno 2026

La Morenic Sport Commission Ivrea presenta i grandi eventi dell’autunno 2026. Si comincia il 5 e 6 settembre con la Cinque Laghi, la corsa “ecotrial” da 25 km su fondo misto che quest’anno giunge alla sua 49^ edizione.

“Storia, inclusione e innovazione sono le caratteristiche della nostra corsa - spiegano gli organizzatori -. Da corsa locale è entrata a far parte di un mondo internazionale, attraverso la Run Through che organizza corse in tutto il mondo. Puntiamo ad avere il 35% fuori provincia”. Novità di quest’anno la corsa XL da 47 km. A seguire, il 12 e 13 settembre si terrà la Nova Eroica con per bici gravel che alterna tratti cronometrati a sezioni a ritmo libero. Quest’anno offrirà tre tipologie di percorsi, da 50 km, da 90 km e da 140 km. “Con questo evento creiamo un percorso all’interno dell’Anfiteatro Morenico fino al salotto di Ivrea. Una gara non competitiva che taglia le barriere, da condividere, che unisce le persone”.

Il 20 settembre Ivrea ospiterà anche la Giornata Sport City Day con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica tra i cittadini. Attesa per la storica Corsa Ivrea-Mombarone. Una gara di corsa a 2mila metri per 20 km che si svolgerà il 27 settembre.

A ottobre, infine, la 100% donne, una corsa ciclistica fatta da sole donne in programma il 4 ottobre. “L’anno scorso erano state 476 le iscritte per la prima edizione. Oggi la pedalata dedicata alle donne non competitiva torna per la seconda edizione”. Aperta a ogni tipo di bicicletta propone due percorsi, da 55 km e da 110 km attraverso il percorso morenica, passando dal fiume Baltea e lungo i laghi.

“Abbiamo messo insieme un sistema di enti locali che rappresentano decine di discipline differenti, dalla corsa alla canoa - spiega Matteo Chiantore sindaco di Ivrea e membro della Commissione -. Tutto questo per promuovere l’anfiteatro morenico, la palestra a cielo aperto più grande d’Europa. Con questi grandi eventi ci stiamo aprendo a uno scenario nazionale e internazionale”.

“La commissione Morenica Sport ha quattro obiettivi: ricordare che lo sport è un fatto culturale, attrarre le aziende che vogliono investire nello sport, accompagnare le grandi, medie e piccole manifestazioni e promuovere il benessere psicofisico. La cultura del movimento è uno strumento di benessere di qualità della vita” aggiunge Mauro Berruto, presidente della Commissione.

“La Commissione è un’opportunità per creare sistema in un territorio che bussa alla porta della regione. Un percorso di sistema di territorio virtuoso a cui la regione cammina vicino. Lo sport è uno di quegli elementi della crescita di un individuo che trasmette i valori più importanti. Dobbiamo riuscire a trasmettere questo messaggio fuori partendo dai giovani” conclude l’assessore Paolo Bongioanni.