Chiude la storica ciclofficina di Nizza Millefonti: "Questo negozio è stato la mia seconda casa" [FOTO]

Per quasi quarant'anni è stato un punto di riferimento per ciclisti, appassionati e semplici cittadini che avevano bisogno di una riparazione o di un consiglio. Dietro il bancone, sempre lui: Salvatore La Terra, artigiano, ciclista e custode di una delle attività storiche di Nizza Millefonti. Oggi, a pochi mesi dal compimento dei 75 anni, ha deciso di chiudere la storica ciclofficina di via Cortemilia 5, abbassando definitivamente la serranda lo scorso 5 giugno.

Una scelta maturata dopo una lunga riflessione, ma anche figlia di una stanchezza - fisiologica - maturata negli anni. L’attività, purtroppo, cambierà destinazione e perderà per sempre le sue bici.

Una bottega con radici nel dopoguerra

Quando nel 1987 rilevò l'attività, Salvatore decise di non cambiare nulla dell'identità del negozio. L'insegna "Camandona" è rimasta al suo posto, in omaggio alla famiglia che aveva aperto la ciclofficina nel secondo dopoguerra, raccogliendo un marchio già conosciuto a Torino e presente, addirittura un secolo fa, anche nella vicina via Nizza.

Nel laboratorio sul retro del negozio ha riparato migliaia di biciclette, lavorando sempre da solo e con grande pazienza. "Negli ultimi anni i clienti sono addirittura aumentati. Avrei dovuto assumere qualcuno, ma oggi trovare persone con esperienza è molto difficile. E tra i giovani è ancora più complicato", racconta.

Dalla Sicilia a Torino seguendo la bici

Originario di Caltanissetta, Salvatore arrivò a Torino quasi per caso. "Avevo seguito i miei zii a Torino dopo le ferie. La città mi piacque e decisi di restare". I primi sette anni li trascorse lavorando in uno spazzolificio, senza però abbandonare la sua grande passione: il ciclismo.

Nel 1965 iniziò a gareggiare e per oltre quarant'anni partecipò a competizioni in tutta Italia, correndo in Piemonte (nelle zone del Cuneese e dell'Astigiano), Liguria, Emilia-Romagna e in molte altre regioni. Prima con la squadra del Ristorante Sarti, poi con la Cicli Camandona, il ciclismo è diventato una parte fondamentale della sua vita.

Una passione nata in famiglia

L'amore per la bicicletta affonda le radici nella sua infanzia. "La passione me l'ha trasmessa mio padre, che correva già negli anni Trenta. Anche i miei due fratelli erano appassionati di ciclismo".

Una tradizione familiare che Salvatore ha trasformato prima in una carriera sportiva e poi in un mestiere. Ha smesso di gareggiare dodici anni fa, ma continua a seguire lo stile di vita che lo ha accompagnato per decenni. "Bevo pochissimo vino, niente alcolici e mangio sano, proprio come quando correvo".

Il negozio come una seconda casa

Per Salvatore la ciclofficina non è mai stata soltanto un lavoro. "Mi dispiace molto lasciare il negozio. Per me è stato al pari di una seconda casa, non so cosa mi riserverà il futuro".

Tra gli oggetti che porterà con sé ci sono soprattutto le maglie della squadra con cui ha gareggiato, ricordi di una vita trascorsa tra officina e corse. Non mancano le altre passioni, come la musica country, che coltiva ancora oggi, tanto da possedere anche una divisa in perfetto stile western. "Quando vado al punto verde di piazza d'Armi mi vesto a tema - rivela -. Il ballo, per me, è sempre stato importante. Quanto la bici. E' una passione a cui non voglio rinunciare".

Un pezzo di quartiere che se ne va

Da cinquant'anni residente a Nizza Millefonti, Salvatore ha visto cambiare il quartiere e ha accompagnato intere generazioni di clienti. Con la chiusura della ciclofficina si spegnerà, però, un'altra attività storica del territorio. Resterà il ricordo di una bottega che, per decenni, ha rappresentato molto più di un semplice negozio di biciclette: un luogo dove competenza, passione e rapporti umani hanno pedalato insieme.

Ma un negozio che chiude è sempre un pezzo di storia che se ne va. A Nizza Millefonti come in altri quartieri. “E’ un dispiacere che un’attività che punta sul green chiuda i battenti, proprio in un momento in cui l’uso della bici si sta diffondendo sempre più, dai bambini fino agli adulti” così il coordinatore all'Urbanistica della Circoscrizione 8, Alberto Loi Carta, e il presidente, Massimiliano Miano.