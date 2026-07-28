Reale Mutua Basket Torino, colpo per il futuro: sotto la Mole arriva il giovane Francesco Scandiuzzi

Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Francesco Scandiuzzi, che ha sottoscritto un accordo biennale con il club gialloblù.
Ala/centro classe 2004, 202 cm di altezza, Scandiuzzi arriva sotto la Mole dopo aver chiuso la passata stagione con la maglia del Dany Basket Quarrata in Serie B Nazionale, dove ha registrato medie di 3.6 punti e 2.6 rimbalzi in 11.2 minuti di utilizzo, in 44 presenze totali tra regular season e playout.
“Far parte di Basket Torino è per me una grande opportunità per continuare a crescere ed esprimermi al meglio,” sono le prime parole di Scandiuzzi dopo la firma con la Reale Mutua. “Mi sento estremamente motivato ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura insieme alla squadra e ai tifosi!".
“Con la firma di Francesco aggiungiamo un prospetto molto interessante,” commenta coach Paolo Moretti. “Un atleta dalle qualità fisiche eccellenti, uomo umile con ambizione di crescere e migliorarsi. Porterà entusiasmo contagioso e grande freschezza”.