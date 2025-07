Monopattini, emergenza sulle strade di Torino: 3 morti e 102 feriti nel 2025

Francesco Arauco, di quindici anni, è l'ultimo morto in monopattino per le strade di Torino. Lo scorso 22 giugno l'impatto con una Mercedes tra corso Venezia e via Breglio non gli ha lasciato scampo. Ma nei primi sei mesi del 2025 sono già tre le vite spezzate a causa di un incidente sul mezzo elettrico.

10 incidenti con monopattino

Dati forniti dall'assessore alla Municipale Marco Porcedda, su sollecitazione del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao. Nel capoluogo piemontese quest'anno sono ben 109 gli incidenti in cui è stato coinvolto un monopattino, con 102 feriti e due persone decedute.

Maglia nera la Circoscrizione 6

Maglia nera per il maggior numero di sinistri è la Circoscrizione 6, dove se ne sono verificati ben 39, pari al 30% del totale. A seguire un'altra zona di Torino nord, cioè Borgo Vittoria-Lucento: qui gli scontri nei primi sei mesi del 2025 sono stati 24. Terza la Circoscrizione 2, dove gli incidenti con monopattino sono stati venti.