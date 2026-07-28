Un maxi investimento da 663mila euro per via Grazioli: a Nole nasce la nuova cittadella dello sport

Un nuovo spazio dedicato ai giovani, allo sport e alle famiglie in via Grazioli. Un progetto che diventerà realtà grazie a un investimento complessivo di 663mila euro, reso possibile da un intenso lavoro di progettazione che ha permesso al Comune di Nole di ottenere le risorse necessarie per trasformare un'idea in un'opera concreta. I lavori prenderanno il via in autunno e saranno completati entro la metà del 2027.

Nuovo skatepark

La prima parte dell'investimento riguarda la realizzazione del nuovo skatepark, un'opera da 125mila euro finanziata con 90mila euro dal GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone attraverso il bando "Spazi pubblici da ri-creare", mentre i restanti 35mila euro saranno coperti con risorse comunali. Nascerà così uno spazio moderno con piastra, rampe e attrezzature dedicate alle discipline su ruote, pensato per rispondere a una richiesta presente da tempo sul territorio. L'intervento più consistente interesserà la completa riqualificazione dell'area sportiva, per un valore complessivo di 538mila euro.

Il Comune ha ottenuto 250mila euro di contributo dalla Regione Piemonte attraverso il bando "Obiettivo Comuni", mentre la restante quota sarà finanziata con 160mila euro di mutuo acceso con l'Istituto per il Credito Sportivo, a interessi zero grazie al contributo del Coni, e 128mila euro di fondi propri. Verranno realizzati un campo da calcio a cinque in erba sintetica, un campo polivalente in resina per basket, pallavolo e tennis, un'area dedicata alla ginnastica, due tavoli da ping pong e una postazione Teqball, realizzati secondo gli standard Coni, oltre a nuovi servizi igienici e all'arredo urbano.

Arriva anche la ciclabile

A completare l'intervento sarà anche un nuovo tratto di pista ciclabile nell'ambito del progetto "PieMonta in Bici", con partenza dalla stazione ferroviaria e diretto verso il Santuario di San Vito e la Corona Verde. "Con questo intervento continuiamo a investire in spazi pensati per essere vissuti ogni giorno dai nostri cittadini. Fin dall'inizio abbiamo scelto di guardare oltre, immaginando un progetto capace di riqualificare l'intera area e offrire nuove opportunità ai giovani, alle famiglie e alle associazioni. Oggi quella visione diventa realtà grazie a un lavoro di progettazione che ci ha consentito di reperire le risorse necessarie. Desidero ringraziare Montana Skatepark, Muoversi Allegramente, Sportiva Nolese, MaNa Bala, Vittoria Pattinatori Torino, Atletico CBN e Basket Nole per aver sostenuto la candidatura dei progetti e condiviso questo percorso con l'Amministrazione comunale. La loro disponibilità al partenariato è stata preziosa e dimostra quanto la collaborazione tra istituzioni e associazioni possa tradursi in risultati concreti per la nostra comunità", evidenzia il sindaco Luca Bertino.