Coazze, resta incastrato con il piede tra le rocce del fiume: salvato dai pompieri

Intervento dei Vigili del Fuoco questo pomeriggio a Coazze, nel fiume Sangone, all’altezza dell’ex cartiera lungo via Sertorio. Qui intorno alle 18 una persona è rimasta incastrata tra le rocce e si è ferito a un piede, senza poter uscire autonomamente dall’acqua.

I sommozzatori dei pompieri si sono immersi per liberarlo, supportati dalla squadra dei volontari di Giaveno, dal nucleo SAF e da alcuni volontari del Soccorso Alpino. Il ragazzo, in principio di ipotermia, è stato recuperato, assegnato alle cure del soccorso sanitario e trasportato all’ospedale di Rivoli per le cure del caso.