Moncalieri, rinnovata per altri 12 mesi la convenzione della piscina con Rari Nantes e Cus Torino

Se qualche mese fa c'erano delle nubi, con l'arrivo dell'estate sono state spazzate via. È stata prorogata di un anno, figlio al luglio 2027, la convenzione tra il Comune di Moncalieri e l'accoppiata Rari Nantes-Cus Torino per la gestione della piscina di via Matilde Serao, che era stata inaugurata nell'aprile di due anni fa.

Allo studio un progetto di valorizzazione

Un prolungamento che arriva prima che venga avviato il progetto di partenariato pubblico-privato proposto dalle due società sportive, che guarda alla riqualificazione del cosiddetto scatolotto (l’edificio a fianco della struttura attualmente non utilizzato, ndr), che nelle intenzioni di Rari Nantes e Cus può diventare l'elemento in grado di fornire ulteriore importanza alla piscina, definendo una serie di interventi ad hoc.

Mentre il neo sindaco Lorenzo Mauro ha garantito che gli uffici comunali "stanno lavorando sul progetto di valorizzazione", l'assessore allo Sport di Moncalieri Beppe Messina ha ricordato come lo scorso anno sfruttando la piscina abbia superato i mille iscritti, diventando un hub di riferimento anche per le scuole. La proroga dell'accordo con Rari Nantes e Cus Torino è alle stesse condizioni del biennio precedente, con un canone di circa 34 mila euro.

Messina: "Creare una cittadella dello Sport"

Ma Moncalieri guarda oltre i prossimi mesi: "Il nostro obiettivo è arrivare entro la fine dell’anno a definire il percorso per la valorizzazione dell’intero complesso, per compiere un ulteriore salto di qualità", ha dichiarato l'assessore Messina. "Attorno alla piscina vogliamo creare una 'cittadella dello sport' in grado di diventare un centro tra i più importanti di tutta l’area sud di Torino. Perché investire nello sport significa investire nelle persone, nella comunità e nel futuro di Moncalieri".