Torino si prende il podio degli ITS e guida il primato piemontese nella formazione: "Oggi i giovani non cercano solo lo stipendio" [VIDEO]

Oggi i giovani non cercano solo un reddito, ma vogliono essere parte attiva di un progetto e sentirsi riconosciuti. A dirlo è Luisa Cornero, vicedirettrice e responsabile dei Corsi ITS Aerospazio/Meccatronica, restituendo quanto emerso dai questionari raccolti in oltre cento scuole superiori del territorio.

"Il salario è solo al terzo posto — spiega Cornero — al primo c'è il senso di appartenenza. Vogliono essere visti, sentirsi parte integrante di quello che stanno realizzando".

Qui, nell'ITS di corso Svizzera, nelle aule rimesse a nuovo da qualche mese, si costruiscono nuove forme di professionalità. Si intercettano le esigenze di chi, finita la scuola secondaria, cerca un futuro mettendo in pratica il proprio talento attraverso innovativi laboratori di robotica, meccatronica ed aerospazio, affiancati da lezioni ad altissimo contenuto professionalizzante.

Prima, seconda e terza

I dati del monitoraggio nazionale INDIRE confermano l'efficacia di questa formula, con l'ITS Academy Mobilità sostenibile-Aerospazio/Meccatronica di Torino che ha conquistato per la seconda volta consecutiva l'intero podio nazionale, occupando il primo, secondo e terzo posto tra i 506 percorsi conclusi nel 2024 in Italia.

Inoltre, per la percentuale di contratti in alto apprendistato erogati alla fine del primo anno di studi, la struttura si attesta al primato nazionale superando il 75%.

"Non è un caso - sostiene Daniela Cameroni assessore regionale alla Formazione Professionale - che questo successo arrivi in un settore strategico come l'aerospazio, una delle filiere su cui il Piemonte sta costruendo il proprio futuro. Investire nella formazione vuol dire sostenere la crescita di un comparto ad alto contenuto tecnologico e offrire ai giovani delle opportunità di lavoro qualificate".

"Un risultato - spiega Stefano Serra, Presidente della Fondazione ITS Aerospazio e Meccatronica, realtà esistente da 15 anni - frutto di una efficace partnership Pubblico-Privato, la capacità di insegnare il saper fare collaborando con oltre 300 aziende e il valore di una squadra senza paragoni. Qui accendiamo negli occhi dei ragazzi una luce diversa, che ne forgia il futuro”.

I dati regionali

Più in generale, i risultati occupazionali dell'intero sistema piemontese parlano di circa l'84% degli studenti che trovano lavoro entro dodici mesi dal diploma e, nel 91,7% dei casi, si tratta di un’occupazione pienamente coerente con il percorso di studi svolto. In questo percorso, che impegna 900 docenti, sono state coinvolte 1.800 aziende.

La crescita in azienda

Tra queste c'è l'Eurofork di Macello, nel pinerolese, che si occupa di progettazione e produzione di sistemi di movimentazione automatica per il settore dell'intralogistica e dell'automazione dei magazzini. Negli ultimi anni una decina di addetti, usciti da Its, hanno trovato spazio in azienda. Tra i quali il responsabile interno dell'Academy, ruolo apicale ricoperto ad appena 24 anni.

"Per la nostra realtà è un modo di intercettare talenti - spiega il Ceo Maurizio Traversa - e farli crescere con noi".

Piemonte ai vertici

Nel mondo della specializzazione professionale il Piemonte si conferma ai vertici. È la prima regione d'Italia per percorsi premiati (29 su 39, pari al 74,4%) frutto di un impegno finanziario da parte della Regione cresciuto negli anni.

L'investimento economico del Piemonte

Ripercorrendo l'evoluzione del sistema attraverso il confronto tra l'anno formativo 2011/2012 e quello 2025/2026, le Fondazioni operative sul territorio sono passate da 3 a 7, mentre i percorsi finanziati sono saliti da 4 a ben 59, con risorse regionali di Fondi dei Programmi Operartivi Regionali, passati da poco più di 500 mila euro del 2011 agli oltre 21,1 milioni di euro attuali.