Basket Torino guarda al futuro, accordo pluriennale con il giovane Alberto Mossi

La costruzione del nuovo roster guarda anche al futuro: Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare l’ingaggio del giovane atleta Alberto Mossi, che ha sottoscritto un accordo con il club gialloblù fino al 30 giugno 2030.

Playmaker/guardia classe 2008, 191 cm di altezza, Mossi arriva sotto la Mole dopo aver disputato la scorsa stagione in Serie B Nazionale alla Novipiù Monferrato Basket, facendo stabilmente parte della prima squadra – 34 presenze tra campionato e playout, 1.5 punti in 7.9 minuti – e partecipando anche al campionato Under 19 Eccellenza con Campus Monferrato, con medie di 9.2 punti, 3.5 rimbalzi e 3.4 assist in 21 partite.

“Alberto è ‘doppio’ figlio d’arte, ha la pallacanestro nel DNA [suo padre Paolo e la madre Clara D’Amico hanno giocato per diversi anni ad alto livello],” lo introduce coach Paolo Moretti. “Credo molto in questo progetto pluriennale che abbiamo in mente per lui, ha potenziale tecnico e fisico che dovremo far crescere, accompagnare e sviluppare.”