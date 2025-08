Parcheggio gratis per i residenti: a Torino la proposta di Forza Italia

In molte città italiane, parcheggiare vicino a casa è un diritto riconosciuto e tutelato. A Torino, secondo la capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Federica Scanderebech, questo fattore rappresenta spesso un onere economico e un ostacolo quotidiano per migliaia di cittadini. La stessa consigliera ha presentato una proposta di mozione per colmare questa disparità, proponendo l’istituzione di abbonamenti gratuiti per la sosta sulle strisce blu nelle zone di residenza.

"Non è solo una questione economica, ma di qualità della vita - spiega Scanderebech -. La città deve essere uno spazio accessibile, in cui i residenti non siano penalizzati dall’obbligo di pagare per un diritto fondamentale come parcheggiare sotto casa. Il costante aumento delle tariffe negli ultimi dieci anni ha trasformato questa esigenza in un ostacolo ingiustificato".

"Garantire ai residenti la possibilità di parcheggiare vicino a casa senza costi aggiuntivi significa rispondere concretamente ai bisogni ed alle richieste di chi vive stabilmente nelle zone interessate - aggiunge Scanderebech -. La proposta si ispira a modelli già adottati in città italiane come Milano, Roma, Firenze, Bologna, Palermo e Genova, dove la sosta gratuita, o a costo simbolico, è una realtà".