Da questa mattina il quartiere Filadelfia è in allarme per un uomo che minaccia di gettarsi dalle mura dello stadio.

Non si sanno i motivi che lo hanno condotto ad arrampicarsi fin sulle vele della struttura per il compiere un gesto estremo, ma dalle 12 circa sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, con sette squadre, mentre tutto il quartiere si è mobilitato per cercare di impedire all'uomo di buttarsi.

Notizia in aggiornamento.