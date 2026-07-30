Sport per ragazzi con disabilità intellettiva: Fuori Onda raccoglie fondi, In Volley Piemonte rilancia l'appello

ASD Fuori Onda, associazione sportiva dilettantistica torinese che promuove l'inclusione di persone con disabilità intellettiva attraverso lo sport, ha avviato una raccolta fondi per sostenere le attività della prossima stagione. A rilanciare l'iniziativa sono stati anche gli amici di In Volley Piemonte, la società di pallavolo di Cambiano con cui si sono allenati durante l'ultima stagione.

Le due realtà hanno infatti organizzato con cadenza mensile allenamenti congiunti, dove i ragazzi di Fuori Onda e le ragazze di In Volley hanno creato legami, si sono divertiti e hanno imparato che lo sport è inclusione.

A giugno la collaborazione è culminata in un torneo organizzato a Cambiano, che ha visto scendere in campo quattro squadre miste, composte da persone con disabilità intellettiva e atlete della squadra piemontese.

Fuori Onda, che a Torino organizza attività di nuoto, calcio a 5, pallavolo, ballo latino, pickleball e nordic walking, raccoglie fondi attraverso donazioni libere e la destinazione del 5x1000, oltre alla possibilità di prestare volontariato durante allenamenti ed eventi.

"Il prossimo anno gli amici di Fuori Onda annunceranno molte novità e avranno bisogno di un supporto economico per realizzarle - ha spiegato Roberto Barbieri di In Volley Piemonte - Con noi hanno portato avanti un bellissimo progetto di inclusione di persone con disabilità intellettiva: una volta al mese ci allenavamo insieme e alle nostre ragazze è piaciuta tantissimo come esperienza. La vera inclusione è fare l'allenamento alla stessa intensità del solito".

Ѐ possibile fornire il proprio contributo con una donazione cliccando sul seguente link: https://www.eppela.com/projects/13034



