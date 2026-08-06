Emergenza caldo, la Circoscrizione 8 apre le porte del centro d'incontro agli anziani

Mentre il caldo continua a stringere nella sua morsa Torino, con temperature che in questi giorni hanno superato i 40 gradi, la Circoscrizione 8 corre ai ripari per offrire un punto di riferimento alle persone più fragili. Per tutto il mese di agosto, infatti, il Centro d'Incontro di viale Monti, conosciuto come "La Casetta" e situato all'interno del parco Di Vittorio, resterà eccezionalmente aperto nonostante il tradizionale periodo di chiusura estiva.

Novità ad agosto

La decisione è stata presa dal presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, che ha scelto di riaprire la struttura con personale circoscrizionale e di assumerne direttamente la gestione per garantire un luogo sicuro e climatizzato agli anziani durante le settimane più torride dell'anno.

Il salone polivalente del centro, dotato di un doppio impianto di climatizzazione, sarà messo gratuitamente a disposizione dei cittadini più anziani, che potranno trascorrere alcune ore della giornata al fresco, in un ambiente confortevole e accogliente, contrastando così gli effetti delle alte temperature e, allo stesso tempo, la solitudine che spesso accompagna il mese di agosto.

Orari del centro

L'apertura straordinaria seguirà un calendario preciso: il centro sarà accessibile il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 13.30 alle 16.30, mentre il mercoledì sarà aperto dalle 9 alle 14.30.



