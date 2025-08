Le grigliate abusive e i falò davanti alla parrocchia, i cittadini: "E' una vergogna"

Dalla piazzetta di via Bonfante fino a via Rubino. Nelle ultime ore, dopo il blitz della polizia locale a Mirafiori, il malcontento dei cittadini che gravitano attorno a via Gaidano è sfociato in nuove segnalazioni relative alle occupazioni di camper e furgoni. A preoccupare le famiglie rimaste in città è proprio il via vai nel parcheggio antistate la parrocchia "Ascensione del Signore", a due passi dalla cascina Roccafranca.

Le grigliate

Le immagini scattate dai residenti non riguardano solo i veicoli, ma anche i rifiuti abbandonati dopo i bivacchi. Immondizia, come da noi verificato, portata via con puntualità da Amiat "ma che spesso - accusano i cittadini -, prima di essere ritirata finisce sui prati o sui marciapiedi, per colpa degli incivili". Allarme anche per le grigliate abusive e i falò accesi la sera in via Bonfante e dintorni, anche qui le foto dei residenti non sembrano lasciare spazio a molti dubbi. Con la cenere e i mattoni in bella mostra sul pavimento. "Di giorno c'è poco movimento, la sera è tutta un'altra musica" protestano gli autori della segnalazione. Anche se facendo un giro per le solite vie del Gerbido - Salvemini e Rubino - capita facilmente di imbattersi in camper e bivacchi sulle panchine. La richiesta, neanche a dirlo, è per un ennesimo giro di vite. Ma ora, forse, a preoccuparsi di più sono proprio gli occupanti.

Cosa cambia ora

La situazione, rispetto al passato, potrebbe risolversi in tempi più brevi. Ricordiamo che in caso di stazionamento prolungato, i vigili possono disporre il sequestro del mezzo, così come previsto dalla legge regionale (ora più forte per questo tipo di disposizioni). Nella stessa legge è stata introdotta anche la confisca amministrativa dei mezzi ai sensi del nuovo Codice della strada.