I talenti del paracadutismo brillano nel cielo di Cumiana

Saranno una quarantina a sfidarsi nei cieli di Cumiana, in formazioni da 4 e distribuiti su 3 categorie. Da domani, venerdì 7, alle 8, con il primo decollo, partiranno i campionati italiani di paracadutismo. Sono ospitati allo Sky Dream Center, poco lontano dal Bioparco Zoom. È la terza volta, dopo il 2007 e il 2023. Appassionati e curiosi potranno assistere gratuitamente alla competizione.

La manifestazione è stata presentata stasera con una conferenza stampa a cui hanno preso parte alcuni dei paracadutisti che si sfideranno nei lanci da 4 mila metri. Le categorie sono Fs4 (Formazione in caduta libera a 4), con sezione Assoluti e Intermedi, e Vfs4 (Formazione verticale in caduta libera a 4), che vedrà impegnata la squadra dell’Esercito (Vertical Storm), con l’astigiano Alessandro Binello, che si è formato a Cumiana. Le premiazioni si terranno domenica all’ora di pranzo.