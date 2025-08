Via Rossetti, prevista una nuova pulizia del canale: “Chiudete l’accesso alle auto”

Martedì 19 agosto il canale di via Rossetti, nel territorio della Circoscrizione 6, verrà ripulito da Amiat. Si tratta dell'ennesimo blitz messo in atto per fermare l’abbandono illecito di rifiuti. Un tentativo, a dirla tutta. Perché poi, puntualmente, a distanza di giorni, il problema si ripresenta.

A segnalare con forza la necessità di un intervento definitivo è Giulia Zaccaro, coordinatrice all’Ambiente della Circoscrizione 6, che rilancia la proposta: “Chiediamo che venga chiusa la piazzola di accesso al parco della Confluenza alle automobili. Finché resterà aperta, continueremo a trovare rifiuti abbandonati”.

Il punto critico è sempre lo stesso: una zona isolata, facile da raggiungere in auto, e per questo spesso utilizzata da ignoti per scaricare rifiuti di ogni genere, soprattutto nelle ore serali e notturne. Il problema va avanti da oltre dieci anni, con interventi di pulizia ricorrenti ma poco risolutivi.

“Non possiamo continuare a ripulire senza affrontare le cause - aggiunge Zaccaro -. Serve un gesto chiaro da parte della città: la chiusura di quell’accesso scoraggerebbe chi approfitta dell’area per comportamenti incivili e illegali. Il parco deve essere un luogo di natura e socialità, non una discarica nascosta”.