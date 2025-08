Mercato coperto “Le Verbene”: 1,5 milioni per la rinascita e cantieri in autunno

Mercato “Le Verbene”: 1,5 milioni per la rinascita e cantieri in autunno

Dopo mesi di studio e confronto con cittadini, commercianti e Circoscrizione 5, il Mercato Coperto “Le Verbene” di via delle Verbene 11 è pronto per una trasformazione completa.

La giunta comunale, su proposta dell’assessore al Commercio Paolo Chiavarino, ha approvato il progetto esecutivo e il piano economico che daranno il via ai lavori, articolati in due fasi e finanziati con risorse pubbliche per quasi 1,5 milioni di euro. I cantieri partiranno entro l’autunno.

Fase 1: efficienza energetica

Con uno stanziamento di 1.397.000 euro assegnati dal Dipartimento Commercio, verrà affidato a Iren Smart Solution l’intervento di efficientamento energetico dell’intera struttura. L’obiettivo è ridurre consumi ed emissioni, migliorando l’involucro edilizio e gli impianti: nuovi serramenti, isolamento termico e adeguamento delle fonti di illuminazione e climatizzazione.

Fase 2: riqualificazione degli spazi

A completare il piano, un ulteriore stanziamento comunale di 100mila euro servirà a rinnovare pavimentazioni, servizi igienici e impiantistica interna. L’intervento renderà il mercato più funzionale per gli operatori e più accogliente per i visitatori, con aree destinate anche a servizi di quartiere.

Secondo Chiavarino, “questa struttura è stata per anni l’unico presidio commerciale di prossimità nelle Vallette e un punto di aggregazione insostituibile. Il rilancio del Mercato Coperto Le Verbene è un tassello fondamentale nel più ampio percorso di rigenerazione urbana del quartiere”.

Progetto Pinqua

Il progetto si inserisce infatti nel Pinqua, il programma nazionale per la qualità dell’abitare finanziato dal Pnrr, che per le Vallette prevede 9 interventi per oltre 17 milioni di euro: dalla ristrutturazione dell’ex sede delle Poste in piazza Montale 8, alla riqualificazione del giardino pubblico di via delle Verbene, fino agli interventi di manutenzione straordinaria del suolo in tutto il quartiere.

Con questi interventi, l’Amministrazione punta non solo a migliorare l’efficienza e il comfort del mercato, ma anche a ridare al quartiere un nuovo centro sociale e commerciale, vero e proprio “cuore” delle Vallette.

La soddisfazione della 5

Felicità da parte della Circoscrizione 5 che solo un mese fa - quando i dubbi erano ancora tanti - aveva incontrato i commercianti in loco. “Quell'area è per noi molto importante - precisa il presidente, Alfredo Correnti - Per questo ringraziamo l’assessore per l’impegno preso. A questo punto speriamo in una forte richiesta d’ingresso per gli spazi ad oggi liberi”. Dello stesso avviso anche il coordinatore al Commercio, Alfredo Ballatore.

“È con grande soddisfazione che vediamo concretizzarsi oggi un percorso che abbiamo intrapreso insieme fin dall'inizio del nostro mandato. È un risultato significativo, frutto di un impegno costante e di una stretta collaborazione con l'Assessorato al Commercio - così ha commentato Ballatore - L'investimento da parte della città non è solo una cifra, ma il segno tangibile del nostro desiderio di non spegnere i sogni di un quartiere e di sostenere i commercianti. Sono convinto che questo intervento non debba rappresentare un punto di arrivo, ma l'inizio di una nuova fase. Dobbiamo guardare al futuro con una visione più ampia, focalizzandoci sull'attrarre nuovi operatori che possano ampliare l'offerta commerciale del centro”.

“Questa è la dimostrazione di come amministrazioni di colore politico diverso possono raggiungere ottimi risultati nel nome del buon senso e nell'interesse per il territorio” conclude la consigliera, ex coordinatrice al Commercio, Carmela Ventra.