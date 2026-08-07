Ex Cacao, via al maxi sgombero e alla bonifica dai rifiuti

Qualcosa si muove attorno all’ex discoteca Cacao di viale Ceppi. Da questa mattinata, sotto il controllo delle forze dell’ordine, hanno preso il via le operazioni di pulizia e sgombero dello storico edificio situato all'interno del parco del Valentino, chiuso nel 2018 da anni in stato di abbandono e più volte al centro di segnalazioni per occupazioni abusive e degrado.

“Si tratta di una maxi operazione finalizzata a restituire sicurezza a una delle aree più simboliche del parco” così il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano.

Gli interventi

Gli interventi in corso d’opera prevedono la rimozione di detriti, rifiuti e masserizie accumulati nel corso degli anni all'interno dell'ex locale, trasformato nel tempo in un rifugio di fortuna. Parallelamente è stato avviato anche un importante intervento di manutenzione straordinaria del verde, con l'eliminazione della vegetazione spontanea che aveva progressivamente invaso gli spazi circostanti.

Obiettivo riapertura nel 2027

L'obiettivo è recuperare un'area che da troppo tempo versava in condizioni di forte degrado e che negli ultimi anni aveva alimentato le preoccupazioni dei residenti e dei frequentatori del Valentino. Dopo l’avviso preliminare scaduto a febbraio, ricordiamolo, erano arrivate 13 manifestazioni di interesse in vista della successiva procedura di gara pubblica. Con la speranza di riaprire i locali nel 2027.

Intanto le attività di bonifica e pulizia proseguiranno nei prossimi giorni con l'obiettivo di mettere definitivamente in sicurezza l'area e prepararla ai futuri interventi di recupero previsti.

