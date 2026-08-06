Notte record a 27°, sfiorati i 40° col sole: Torino vive una delle giornate più roventi della sua storia

Una giornata destinata a entrare a pieno titolo nella storia meteorologica del capoluogo piemontese. In attesa delle opportune e necessarie validazioni ufficiali, Torino ha archiviato la temperatura minima giornaliera più elevata da quando sono iniziate le rilevazioni strumentali, vale a dire dal lontano 1753.

27 gradi alla Consolata

A evidenziare ed elaborare questo straordinario dato climatico è l'esperto meteorologo Andrea Vuolo di Meteo in Piemonte. Analizzando i dati forniti dalla stazione meteorologica di Arpa Piemonte situata in via della Consolata, Vuolo ha segnalato il raggiungimento di un valore minimo notturno di +27 °C.

Superate le precedenti minime

Come sottolineato dal meteorologo nella sua ricostruzione storica, questo valore va a scalzare tutti i precedenti primati registrati in città. Il dato di +27 °C supera infatti i +26.8 °C toccati il 7 luglio 2015, i +26.7 °C del 14 agosto 2025 e i +26.6 °C rilevati sia il 20 luglio 2022 che il 27 giugno 2026. Rilievi che mostrano come una frequenza sempre maggiore delle notti tropicali nel centro urbano torinese.

Un (quasi) record ai Giardini Reali

Alla notte rovente si è sommato poi un pomeriggio di caldo estremo. Nel corso delle ore centrali della giornata la città ha infatti sfiorato la soglia critica dei 40 gradi, avvicinandosi paurosamente al picco storico registrato l'11 agosto del 2003 (con il picco a 39,7°C). Alla stazione ARPA dei Giardini Reali è stata rilevata una temperatura massima di 39,5 °C – anche questo un dato in attesa di validazione ufficiale – che rappresenta al momento il valore più alto della giornata. Si tratta di una misurazione persino superiore rispetto a quella registrata alla stazione di via della Consolata, contesto a maggiore densità di asfalto dove stanotte si era appunto toccato il record di minima a 27 gradi.

In attesa di validazione

C'è però un dettaglio tecnico fondamentale da tenere in considerazione quando si parla di minima giornaliera, ed è lo stesso Andrea Vuolo a spiegarne la dinamica. La temperatura minima viene infatti calcolata per convenzione nell'arco delle 24 ore, dalla mezzanotte alla mezzanotte successiva.

L'esperto ricorda a questo proposito quanto accaduto il 28 giugno 2026, quando la notte fu persino più calda di quella odierna con un valore di +27.2 °C. Tuttavia, l'arrivo di un forte temporale di calore tra le 22:00 e le 23:30 fece crollare la colonnina di mercurio fino a +21.2 °C, annullando di fatto il record sul finale di giornata. Questa volta, puntualizza Vuolo nelle sue analisi, il contesto è differente: non essendo attesi temporali rinfrescanti in serata su Torino, è estremamente probabile che il valore di +27.0 °C resti imbattuto fino a mezzanotte, consacrando ufficialmente il nuovo primato dal 1753 a oggi.



