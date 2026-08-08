Consultorio, geriatra e prelievi alla Casa di Comunità di Cavour: da finire i lavori esterni

Lo scorso 4 agosto il sindaco di Cavour ha incontrato il direttore di distretto per fare il punto della situazione sulla Casa di Comunità – Centro Servizi Sanitari in via Goytre a Cavour, finanziata con i fondi del Pnrr.

La struttura è in funzione da inizio giugno, quando sono stati trasferiti i servizi Asl presenti nell’ambulatorio di via Roma. “I cittadini che già l’hanno utilizzata la apprezzano molto, è un punto di riferimento”, afferma il sindaco Sergio Paschetta.

Stanno crescendo man mano i servizi a disposizione: “Ad oggi il consultorio ha esteso il suo orario, è stato inserito il geriatra, i giorni dei prelievi sono 3. Per il futuro si vorrebbe dare la possibilità di fare l’esame dell’ecocardio, l’elettrocardiogramma e le visite pneumologiche.”

Se all’interno la Casa è già operativa, all’esterno manca la sistemazione dei marciapiedi e delle aree parcheggio. “L’impresa che sta svolgendo i lavori da settembre riprenderà per ultimare questa parte, dopodiché programmeremo l’inaugurazione ufficiale, con tutta probabilità in autunno”, conclude Paschetta.