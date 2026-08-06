Sui pannoloni è scontro in Piemonte: l'opposizione denuncia ritardi nelle consegne e stipendi al palo

Il servizio di fornitura e consegna degli ausili assorbenti in Piemonte finisce al centro di una doppia contestazione politica legata sia alla regolarità dei pagamenti ai lavoratori delle ditte in subappalto, sia ai disservizi riscontrati dagli utenti. Sulla vicenda sono intervenuti diversi esponenti del Partito Democratico, chiedendo verifiche immediate ai vertici della Giunta regionale.

Segnalazioni sui mancati stipendi ai lavoratori

Tra questi Angelo Catanzaro, consigliere comunale del Partito Democratico a Torino. "Negli ultimi giorni sono stato contattato da alcuni lavoratori e lavoratrici delle aziende subappaltatrici impegnate nel servizio di consegna dei pannolini e degli ausili assorbenti", dichiara Catanzaro, spiegando che le segnalazioni riferiscono di retribuzioni non corrisposte a causa del mancato saldo delle fatture da parte dell’azienda appaltatrice. "Si tratta di una situazione che desta forte preoccupazione e che richiede un’immediata verifica da parte della Regione Piemonte", sostiene il consigliere comunale, auspicando che l'Assessore alla Sanità, Federico Riboldi, accerti la situazione per tutelare sia le famiglie dei dipendenti sia le persone fragili destinarie del servizio.

Sulla stessa linea si attesta il capogruppo dem in Consiglio comunale a Torino. "Ci aspettiamo una risposta immediata dall’Assessore Riboldi. Quando sono in gioco gli stipendi dei lavoratori e un servizio fondamentale rivolto alle persone più fragili non c’è spazio per rinvii o silenzi", è il commento di Claudio Cerrato, che sottolinea il dovere delle istituzioni regionali di garantire la continuità delle forniture e il rispetto dei diritti dei lavoratori.

L'iniziativa in Consiglio regionale

Sulla vicenda è annunciata anche una formale richiesta di chiarimenti a Palazzo Lascaris. "Se la situazione fosse effettivamente quella che emerge dalle segnalazioni ricevute, ci troveremmo di fronte a un fatto estremamente grave", dichiara Laura Pompeo, consigliera regionale del Partito Democratico. "Alla ripresa dei lavori del Consiglio regionale depositerò immediatamente un’interrogazione per conoscere la reale situazione, le eventuali responsabilità e le iniziative che la Giunta intende assumere", sostiene la consigliera, invitando l'assessore Riboldi o il presidente Alberto Cirio a intervenire per dare risposte concrete alle famiglie e ai lavoratori coinvolti.

Le critiche sui ritardi nelle consegne agli utenti

Ai rilievi sulla gestione del personale si aggiungono le critiche relative ai disservizi lamentati dai cittadini. "Ancora una volta sono i cittadini più fragili a pagare il prezzo dell'inefficienza della Regione Piemonte e delle scelte della Giunta Cirio", dichiara Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito Democratico. "Le continue segnalazioni di ritardi, consegne mancate e cittadini costretti ad acquistare di tasca propria i pannoloni per incontinenza raccontano di un servizio essenziale che continua a non funzionare, nonostante gli annunci e le rassicurazioni della Giunta", sostiene la deputata dem.

"È inaccettabile che anziani, persone con disabilità e le loro famiglie debbano affrontare settimane di attesa, call center irraggiungibili e disagi che ledono la dignità delle persone", prosegue Gribaudo. "Ancora più grave è leggere storie di consegne arrivate quando il destinatario era ormai deceduto: episodi che dimostrano quanto la gestione del servizio sia lontana dai bisogni reali dei cittadini. Purtroppo questi non sono casi isolati: ad alcune persone i pannoloni sono stati consegnati con 62 giorni di ritardo e, per di più, la consegna era incompleta", aggiunge la parlamentare dem.

"Serve a poco vantarsi di aver approvato l’assestamento di bilancio entro luglio, se poi la condizione della sanità piemontese non cambia. Più che parlare del proprio futuro personale, il presidente Cirio dovrebbe concentrarsi sulla soluzione di questi problemi quotidiani che pesano sulle famiglie piemontesi", conclude Gribaudo. "Si intervenga subito con un piano concreto per azzerare gli arretrati, rafforzare l'organizzazione e garantire un servizio puntuale, completo ed efficiente".