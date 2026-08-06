Fondazione Forma lancia il suo novo sito web per raccontare progetti, storie e vicinanza alle famiglie

Entrare in un ospedale pediatrico è un viaggio delicato per un bambino e per i suoi genitori. Significa cercare punti di riferimento, risposte chiare e un ambiente capace di accogliere e rassicurare. Con lo stesso spirito di ascolto e cura, la Fondazione FORMA (Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita) ha scelto di rinnovare completamente la propria “casa digitale”, presentando il nuovo sito web ufficiale: fondazioneforma.it.

Non un semplice aggiornamento grafico, ma un vero e proprio racconto aperto alla comunità. Rispetto alla versione precedente del portale, la nuova piattaforma digitale è stata riprogettata mettendo al centro le esigenze pratiche e le emozioni delle persone che ogni giorno vivono o sostengono l'Ospedale dei bambini di Torino.

“Un design essenziale, la cui priorità è armonizzare il sito con i valori della Fondazione. Tale scopo viene perseguito attraverso un'architettura snella e poco profonda, progettata per accompagnare il visitatore a comprendere la missione di FORMA” racconta Massimiliano Viglioglia UX/UI Designer, che insieme a Simona Pucillo ha disegnato la struttura del nuovo sito.

Il layout fa un uso attento e mirato dei colori istituzionali del logo. La palette viene costantemente alternata a ampi spazi bianchi e sfondi chiari. Questa scelta garantisce respiro alla pagina, rendendo le informazioni immediate e prive di sovraccarichi visivi.

La progettazione si concentra sul cuore della missione mantenendo il tono di voce caldo e rassicurante che caratterizza la fondazione anche fuori dal web.

Lo sviluppo e la messa on line sono stati curati da Giusti Eventi, realtà che si occupa di comunicazione sociale.

Oltre al rinnovamento nel volto, nei contenuti e nella loro organizzazione, il sito introduce funzionalità pensate per rendere l'esperienza di chi lo consulta più semplice, informata e partecipe. Ecco le principali novità a livello funzionale:

Mappa Interattiva dell'Ospedale : uno strumento orientativo progettato per ridurre lo stress dell'utente, fornendo l'esatta ubicazione di reparti, servizi e ingressi del Regina Margherita, con aggiornamenti in tempo reale sugli spostamenti interni.

: uno strumento orientativo progettato per ridurre lo stress dell'utente, fornendo l'esatta ubicazione di reparti, servizi e ingressi del Regina Margherita, sugli spostamenti interni. Stato dell’arte dei Grandi Progetti : all'interno della pagina "Cosa facciamo", una sezione di aggiornamento mostra l'avanzamento dei lavori dei grandi progetti (come la nuova Sala di Emodinamica), rendendo i sostenitori parte attiva dei traguardi raggiunti.

: all'interno della pagina "Cosa facciamo", una sezione di aggiornamento mostra l'avanzamento dei lavori dei grandi progetti (come la nuova Sala di Emodinamica), rendendo i sostenitori parte attiva dei traguardi raggiunti. Sezione Dedicata a Numeri e Trasparenza : un'area organizzata per consultare con facilità i bilanci sociali, i rendiconti finanziari, il volume delle attività svolte per i piccoli pazienti e gli investimenti effettuati durante l'anno.

: un'area organizzata per consultare con facilità i bilanci sociali, i rendiconti finanziari, il volume delle attività svolte per i piccoli pazienti e gli investimenti effettuati durante l'anno. Modulo di pre-ordine di bomboniere e idee solidali: implementazione di un modulo online che permette all'utente di definire una prima bozza dell'ordine per bomboniere e idee solidali (tipo di evento, quantità, personalizzazioni). Il processo e la scelta vengono poi completati insieme allo staff della Fondazione.

“Il nuovo sito è l’espressione di FORMA, racconta l’Ospedale perché è stato scritto in ogni sua parte da chi vive quotidiamente il Regina Margherita e conosce le esigenze dell’utenza” conclude Irene Bonansea, responsabile ufficio Fondazione FORMA