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Basket, Reale Mutua: al via una settimana di mini-camp con gli atleti della prima squadra e giovani prospetti

Da lunedì 10 a venerdì 14 agosto

In vista del raduno ufficiale della prima squadra, fissato per lunedì 17 agosto, Basket Torino anticiperà l'inizio delle attività con una settimana di allenamenti di pre-raduno, in programma da lunedì 10 a venerdì 14 agosto. Le sedute rappresenteranno un primo momento di lavoro sul campo in vista della nuova stagione e vedranno la partecipazione di un gruppo di atleti della prima squadra. A partire dal giorno 1 di questo “mini-camp”, lavoreranno in palestra i nuovi lunghi gialloblù Lorenzo Benvenuti e Stefano Faloppa, i giovani esterni Thiago Villar Cristobo e Alberto Mossi e l’ala Matteo Ghirlanda, al suo quarto anno sotto la Mole. Successivamente, si unirà al gruppo di lavoro anche il play/guardia Matteo Corgnati. Gli allenamenti della settimana si svolgeranno inizialmente presso il PalaEinaudi di Moncalieri, per poi concludere le attività al PalaCollegno. La settimana assume, inoltre, un importante significato: in linea con la visione espressa dal nuovo presidente Bruno Palombella, riguardo all’apertura del club al coinvolgimento del movimento cittadino, agli allenamenti prenderanno parte anche sette giovani atleti provenienti dal programma cestistico di GranTorino Basketball Draft, che daranno il loro contributo lavorando durante la settimana con i giocatori e lo staff della prima squadra di Basket Torino. Come sottolineato da coach Paolo Moretti, “questa settimana rappresenta un primo passo verso la direzione indicata dal presidente Bruno Palombella, nell’ottica di un’apertura al territorio e con la volontà di coinvolgere le realtà cestistiche della città.” PROGRAMMA ALLENAMENTI | PRE-RADUNO

Lunedì 10 agosto, ore 17.00 | PalaEinaudi, Moncalieri (TO) Martedì 11 agosto, ore 10.00 | PalaEinaudi, Moncalieri (TO) Mercoledì 12 agosto, ore 10.00 | PalaEinaudi, Moncalieri (TO) Giovedì 13 agosto, ore 10.00 | PalaCollegno, Collegno (TO) Venerdì 14 agosto, ore 10.00 | PalaCollegno, Collegno (TO)



LISTA ATLETI CONVOCATI Lorenzo Benvenuti (1995 | Centro | Reale Mutua Basket Torino) Matteo Corgnati (2004 | Play/guardia | Reale Mutua Basket Torino) - si aggregherà nel corso della settimana Stefano Faloppa (2002 | Ala/centro | Reale Mutua Basket Torino) Matteo Ghirlanda (2001 | Ala | Reale Mutua Basket Torino) Alberto Mossi (2008 | Play/guardia | Reale Mutua Basket Torino) Thiago Villar Cristobo (2006 | Play/guardia | Reale Mutua Basket Torino) Paolo Bertaina (2008 | Guardia | GranTorino Basketball Draft) Edoardo Bossola (2006 | Guardia/ala | GranTorino Basketball Draft) Raffaele Ficetti (2008 | Ala/centro | GranTorino Basketball Draft) Antonello Losito (2008 | Ala | GranTorino Basketball Draft) Manuel Mancino (2008 | Guardia | GranTorino Basketball Draft) Gabriele Milone (2008 | Playmaker | GranTorino Basketball Draft) Niccolò Ventigeno (2008 | Playmaker | GranTorino Basketball Draft). La settimana di allenamenti sarà guidata dallo staff tecnico di Basket Torino, con il contributo degli allievi della Strength & Conditioning Academy gialloblù e di una rappresentanza dello staff tecnico di GranTorino Basketball Draf

comunicato stampa

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