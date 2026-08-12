Da Torre Pellice ai Mondiali di Los Angeles: Fabio Pons è il campione europeo del bodybuilding natural

Fabio Pons, classe 1993, è nato e cresciuto a Torre Pellice dove oggi vive e lavora come personal trainer nella palestra ‘New Energy’. Negli ultimi anni ha collezionato titoli nazionali ed europei per la disciplina bodybuilding natural e ora si prepara per i mondiali di settembre.

La sua passione per l’attività fisica nasce durante gli anni delle scuole medie. Accompagnando il fratello agli allenamenti di karate nella palestra del paese, Pons si avvicina progressivamente al mondo dell’allenamento e del fitness. La stessa struttura in cui il fratello si allenava, è stata acquistata da lui insieme al socio Stefano nel 2016, diventando l’attuale sede della palestra ‘New Energy’ di Torre Pellice.

Nella sua palestra, Pons segue quotidianamente gli iscritti come personal trainer insieme al proprio staff. La struttura propone attività rivolte a tutte le età, dai bambini di quattro anni fino agli over 90. Parallelamente continua il proprio percorso sportivo, allenandosi dalle quattro alle sei volte alla settimana.

L’ingresso nel mondo del bodybuilding risale agli anni della scuola superiore, quando inizia ad allenarsi con maggiore continuità e a interessarsi alla disciplina agonistica. Una realtà che, secondo Pons, ha conosciuto una forte crescita negli ultimi anni.

“Durante il periodo del Covid siamo stati costretti a fermarci e questo ci ha portato a riflettere di più, anche sul nostro corpo. Molte persone si sono avvicinate all’attività fisica proprio in quel periodo. Oggi il bodybuilding natural è molto più conosciuto rispetto al passato”, racconta.

Secondo l’atleta, l’Italia rappresenta inoltre uno dei Paesi più preparati nel settore. “Gli italiani partono avvantaggiati grazie a una forte cultura alimentare e a una grande attenzione verso la nutrizione. Sono aspetti che, insieme alla disciplina, fanno la differenza anche nelle competizioni”.

La svolta agonistica arriva due anni fa, quando conquista il titolo italiano al ‘Rimini Wellness’ nella sezione natural. Il bodybuilding natural prevede che gli atleti raggiungano i propri obiettivi esclusivamente attraverso allenamento, alimentazione e preparazione atletica, senza l’utilizzo di sostanze extra.

In quell’occasione Pons ha vinto il titolo italiano sia nella categoria Fitness Model che in quella Men’s Physique. Il regolamento della federazione prevede un periodo di stop prima di poter tornare a competere nella stessa manifestazione, motivo per cui l’atleta ha preparato il proprio ritorno per quest’anno.

Nel weekend del 29 maggio scorso, sempre al Rimini Wellness, è quindi tornato in gara ottenendo nuovamente il primo posto nella categoria Fitness Model e il secondo posto nella Men’s Physique. Risultati che gli hanno consentito di conquistare la Pro Card e di accedere al circuito professionistico.