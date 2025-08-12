Una lettrice ci scrive: "Parrucchiere abusivo in via Di Nanni opera in strada 24 ore su 24. Tutto normale?"

Una lettrice, che ha chiesto di restare anonima, scrive alla redazione di TorinOggi:

"Con la presente vorrei sollevare l'ennesimo problema che si pone a Torino in via Dante di Nanni angolo Via Volvera. Già la zona è messa in ginocchio tra delinquenza, spaccio ad ogni ora del giorno... Ora è stato aperto, al posto di una storica macelleria, un parrucchiere self service 24 su 24. A mio modesto parere non dovevano dar il permesso di far aprire una tale attività perché davo per scontato che poi si sarebbe potuto incappare in questi nuovi episodi".