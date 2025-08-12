 / Cronaca

Una lettrice ci scrive: "Parrucchiere abusivo in via Di Nanni opera in strada 24 ore su 24. Tutto normale?"

La denuncia arriva in redazione. "La zona è messa in ginocchio tra delinquenza, spaccio ad ogni ora del giorno e della notte. Ci mancava anche questa"

Una lettrice, che ha chiesto di restare anonima, scrive alla redazione di TorinOggi:

"Con la presente vorrei sollevare l'ennesimo problema che si pone a Torino  in via Dante di Nanni angolo Via Volvera. Già  la zona è  messa in ginocchio tra delinquenza, spaccio  ad ogni ora del giorno... Ora è  stato aperto, al posto di una storica macelleria, un parrucchiere self service 24 su 24. A mio modesto parere non dovevano dar il permesso di far aprire una tale attività perché  davo per scontato che poi si sarebbe potuto incappare in questi nuovi episodi".

