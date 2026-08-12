NUOTO EUROPEI / Immensa Sara Curtis! La saviglianese stampa il nuovo record del mondo e accede alla finale dei 50 dorso

Non finisce di stupire Sara Curtis che, dopo la grande gioia del bronzo nei 100 stile di ieri sera, è ritornata in vasca agli Europei di nuoto in vasca lunga.

Davanti al pubblico dell’Olympic Aquatic Centre di Parigi, la 19enne di Savigliano ha stabilito il nuovo record del mondo nei 50 dorso durante la semifinale della suddetta specialità.

Il precedente primato mondiale di 26”86 è stato dunque polverizzato dalla giovane stella azzurra che ha fatto segnare un sensazionale 26”63. La portacolori di CSR ed Esercito si è quindi qualificata per la finale di domani con il miglior tempo assoluto, facendo sognare in chiave medaglia.

Queste le parole della saviglianese ai microfoni Rai al termine della prova: “Non ho parole! È follia, non so cosa dire. Probabilmente è il sogno della mia vita. Ho fatto una subacquea pazzesca, ho spinto fino in fondo e sono riuscita. Sono contenta, non mi sembra vero. È qualcosa di folle! È un grande sogno tutto questo”.

In mattinata la piemontese aveva superato le qualificazioni con un convincente 27”31.

Poco più tardi, per Sara, una nuova enorme soddisfazione con la medaglia d'argento conquistata con la staffetta veloce femminile