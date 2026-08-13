Rivoluzione green a Giaglione: al via la nuova gestione dei rifiuti

Il Comune di Giaglione si prepara a una svolta storica nella gestione rifiuti. Grazie alla cooperazione con C.a.do.s. e Acsel S.p.A., e al sostegno finanziario garantito dalla Regione Piemonte, prende il via un sistema moderno basato sull'uso di tessere elettroniche e chiavi per l'accesso ai contenitori stradali. L'iniziativa punta a contrastare gli abbandoni impropri, incrementare la qualità della raccolta differenziata e allineare il territorio agli standard di sostenibilità ambientale previsti dai piani regionali.



Per spiegare nel dettaglio le modalità del servizio e chiarire ogni dubbio sul funzionamento delle chiavi e dei dispositivi elettronici, l'amministrazione ha organizzato un incontro aperto a tutti i residenti. L'appuntamento è fissato per mercoledì 2 settembre, dalle ore 20.30 alle 21.45, presso la Palestra Comunale situata nel Salone Polivalente di Frazione San Giuseppe (Località Breida). Una serata fondamentale per accompagnare la comunità verso questo importante cambiamento ecologico. Il ritiro delle nuove tessere elettroniche e delle chiavi avverrà presso la Sala del Consiglio (Locali Cesdomeo), in Frazione S. Giuseppe.



I cittadini potranno presentarsi nei seguenti giorni e orari: Lunedì 14 settembre: 8.30 – 14.30, Martedì 15 settembre: 15.30 – 20.30, Venerdì 18 settembre: 8.30 – 14.30, Sabato 19 settembre: 9.30 – 18.30 e Domenica 20 settembre: 8.30 – 13.30.