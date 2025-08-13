Ferragosto al cinema: doppio appuntamento sotto le stelle a San Sicario di Cesana

San Sicario si prepara a celebrare il Ferragosto con due proiezioni cinematografiche, inserite nella rassegna “Spettacoli di mezza estate… in vetta”. L'iniziativa, promossa dalla compagnia teatrale torinese Onda Larsen in collaborazione con l’Associazione Non Solo Neve, promette serate all'insegna del grande schermo e dell'intrattenimento di qualità.

Al Teatro San Sipario, a San Sicario di Cesana, venerdì 15 agosto alle 21 "Cyrano Mon Amour" di Alexis Michalik. Una commedia brillante che ci trasporta nella Parigi della Belle Époque per raccontare la geniale e rocambolesca nascita di uno dei capolavori teatrali più amati di sempre, il "Cyrano de Bergerac". Il film segue le divertenti disavventure di Edmond Rostand, drammaturgo di talento ma sfortunato, che si trova a dover scrivere una commedia epocale in sole tre settimane, avendo in mente solo il titolo. Un'occasione per scoprire, tra risate e colpi di scena, come nasce un'opera leggendaria



La serata di sabato 16 agosto, sempre alle 21, sarà invece dedicata a "Sotto le Stelle di Parigi" di Claus Drexel. Basato su una storia vera, questo film commovente è una vera e propria fiaba moderna, capace di toccare il cuore di grandi e piccini. La pellicola narra l'incontro inaspettato e profondo tra una donna che ha conosciuto molte difficoltà nella vita e un bambino a cui è stato tolto tutto. Un racconto che fa sognare, riaccende la speranza e offre un messaggio di umanità e resilienza, perfetto per tutta la famiglia.

Per info: www.ticket.it