Pinasca riapre l’album dei ricordi: torna la mostra di una volta alla festa del paese

Per la festa del paese a Pinasca torna la mostra fotografica e pittorica di una volta. In occasione degli eventi organizzati da oggi, giovedì 13, a domenica 16 agosto, la Pro loco ha voluto recuperare una tradizione che si era persa: “Ripresentiamo, anche se in forma ridotta, la mostra pittorica e fotografica che si faceva un tempo, ospitata nei locali della scuola elementare” annuncia il presidente dell’associazione, Claudio Paolasso.

Nei locali scolastici di via Nazionale saranno esposti quadri di pittori, scatti delle attività del Cai di Pinasca, fotografie della Pro loco dagli anni Settanta a oggi e l’archivio di don Mario Ambrosiani, storico parroco di Dubbione: “Le sue foto rappresentano il paese e i suoi abitanti dal 1947 fino agli anni 2000”, aggiunge Paolasso.

La festa di Pinasca inizierà stasera, giovedì, con la musica di ‘Tutti a 90’. Venerdì 14 ci sarà lo spettacolo comico di Giovanni Giannini e Francesca Ceretta ‘Allergico pesante’. Sabato 15 si inizierà nel pomeriggio con il raduno delle auto storiche, la musica e il ballo occitani con Controcanto e il gruppo di tradizioni popolari ‘La Tèto Aut’. Domenica 16 la festa partirà già dal mattino con il mercatino e proseguirà con la gara bocciofila memorial Gianni Berger e il raduno di trattori. In serata è previsto il concerto dei Sudaka.

Tutte le sere si cenerà nel salone polivalente di via De Amicis 4 dove, la domenica, verrà servito anche il pranzo. Gli spettacoli si svolgeranno alla tensostruttura di piazzetta Wiernsheim.