Estate a Ferrera Moncenisio: un borgo che diventa laboratorio a cielo aperto tra storia, arte e natura

Il suggestivo borgo alpino di Moncenisio si trasforma in un grande laboratorio a cielo aperto grazie al ricco programma di animazione estiva ed educazione territoriale dedicato ai ragazzi delle scuole elementari e medie.

Promossa dal Comune e dall'Ecomuseo Le Terre al Confine, l'iniziativa si snoda lungo sette domeniche ricche di attività pensate per valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale locale.

Sotto la cura di Teresa Odasso, il progetto unisce gioco, creatività e riscoperta delle tradizioni, offrendo ai giovani l'opportunità di vivere la montagna in modo attivo e consapevole.

Il calendario delle ultime domeniche di agosto propone un'immersione completa nella cultura locale. Il 16 agosto la giornata è incentrata sulla storia con visite guidate ed un laboratorio teatrale rievocativo sulla vita del borgo, tra i marrons, le rotte del valico e la storica ferrovia Fell.

Il 23 agosto lo spazio è dedicato ad arte e letteratura con laboratori di rilegatura e scrittura creativa in occasione della Fiera del Libro.

Infine, il 30 agosto la visita alla Cappella di San Giuseppe ispirerà un laboratorio di pittura en plein air legato ai paesaggi alpini e ai maestri piemontesi. L'iniziativa si inserisce nella valorizzazione della rete degli Ecomusei del Piemonte, volti alla conservazione delle identità territoriali.

Le attività si svolgono durante l'intera giornata con orario mattutino (dalle 9.30 alle 12.30) e pomeridiano (dalle 14.00 alle 17.00). Il punto di ritrovo è fissato presso l'Area Sportiva Comunale, mentre in caso di maltempo le iniziative si terranno al coperto presso la struttura dell'Ecomuseo.

Per info: cultura@comune.moncenisio.to.it; 3762043892; 3421605830.