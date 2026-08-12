Govone, la Pro Loco accende i motori per la festa patronale: al via l'11ª Sagra della Lumaca

Il conto alla rovescia è finalmente terminato: da giovedì 20 a martedì 25 agosto 2026, Govone si prepara a vivere i suoi giorni più attesi con i festeggiamenti della Festa Patronale e l'immancabile 11ª Sagra della Lumaca. Una sei giorni ricchissima di appuntamenti che trasformerà il paese nella capitale del gusto e del divertimento nel Roero.

Il vero motore e l'anima organizzativa di tutto l'evento è la Pro Loco di Govone, che gestisce direttamente e a 360 gradi sia l'imponente macchina dello stand gastronomico, sia la complessa logistica delle serate musicali, dei concerti e dell'intrattenimento. A fare da incantevole scenario alla manifestazione sarà la splendida Piazza Roma, situata proprio ai piedi dell'imponente Castello Reale di Govone. Gli organizzatori della Pro Loco hanno pensato davvero a tutto: l'area dell'evento è interamente attrezzata e al coperto, garantendo il regolare svolgimento delle serate e della ristorazione anche in caso di maltempo.

Il trionfo della tradizione: un menù ricco con le novità 2026

Il punto forte della manifestazione sarà, come da tradizione, la proposta enogastronomica. Tutte le sere, a partire dalle ore 19:30, aprirà lo stand gastronomico curato dai volontari della Pro Loco. Durante tutta la durata della festa sarà inoltre sempre attivo un servizio bar per rinfrescare i visitatori.

Le protagoniste assolute della tavola saranno le lumache cucinate in vari modi secondo le ricette tradizionali: dagli sfiziosi spiedini e crostini di lumache, fino alle lumache fritte, alla parigina e al verde. Accanto al piatto simbolo della sagra, il menù proporrà le migliori specialità della cucina piemontese e non solo: carne cruda, insalata bergera, carpaccio di pesce spada, agnolotti al ragù, gnocchi al gorgonzola, salsiccia, guanciotti al vino e croccanti patatine.

Non mancano le attese novità del 2026, pensate per arricchire ulteriormente l'offerta: il classico carpione (con cotoletta di pollo, uova e zucchine) e gli hamburger vegetali. Per chiudere in dolcezza, ampia scelta tra profitteroles al cacao, torta di frutta, sorbetto al limone e i dolci della casa come panna cotta e bunet. Il tutto sarà annaffiato dagli ottimi vini locali selezionati dalle cantine govonesi.

Sei serate di spettacoli e il programma giorno per giorno

Il cartellone allestito dalla Pro Loco unisce grande musica, tradizioni diurne ed eventi dedicati alle famiglie:

Giovedì 20 agosto: La grande apertura della sagra è affidata all'energia travolgente della Shary Band, pronta a far ballare la piazza.

Venerdì 21 agosto: Spazio alle emozioni con la serata “Zona Italia”, uno speciale tributo ai grandi successi di Cesare Cremonini e Max Pezzali, seguito dal DJ set di DJ Pisquo per tirare tardi.

Sabato 22 agosto: Si fa un salto nel tempo con lo show “La Vita a 30 Anni”, per poi proseguire la serata con le note del gruppo Deconnection.

Domenica 23 agosto: Una giornata densa di appuntamenti. Alle ore 10:00 si terrà la solenne consegna del premio “AMICO DI GOVONE”. Nel pomeriggio, alle ore 17:00, spazio all'intrattenimento sportivo e al divertimento per i più piccoli con le esibizioni a cura della palestra TITANS. La serata si accenderà alle 21:30 con lo show itinerante degli “Abba Dream”, la celebre tribute band dedicata agli ABBA.

Lunedì 24 agosto: Spazio al liscio e al ballo da sala con l'esibizione dell'Orchestra Federica Cocco.

Martedì 25 agosto: La giornata conclusiva si apre la mattina alle ore 9:00 con la tradizionale Mostra zootecnica e Fiera della meccanizzazione agricola. La manifestazione si chiuderà in bellezza alle 21:30 con la grande musica dal vivo dell'Orchestra Matteo Bensi.